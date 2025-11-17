¡No se iría del país! El plan de Colo Colo para darle rodaje a Salomón Rodríguez

El pasado fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

No cabe duda que uno de los peores fichajes de los últimos años en Colo Colo es el caso de Salomón Rodríguez, quien incluso ya no es considerado para nada en el equipo y buscaría su salida anticipada del club. El delantero está pronto a cumplir 9 meses sin anotar un gol, siendo que llegó a nuestro país con el cartel de figura y un alto precio por su pase.

El plan B del cacique con Salomón Rodríguez

En los últimos días el jugador estaría buscando su salida del estadio monumental, donde por la falta de ofertas por su carta, el cacique maneja dos opciones para la próxima temporada. La primera sería enviarlo a préstamo, lo que sería dentro del mismo Campeonato Nacional y la segunda opción es usarlo como moneda de cambio en futuras negociaciones de refuerzos.

