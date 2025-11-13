¡Sólo ha traído penas! El nuevo problema de Colo Colo con Salomón Rodríguez

Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Gracias a la ajustada victoria de Colo Colo sobre Unión Española, si bien el equipo aún se mantiene en el octavo puesto de la tabla de colocaciones, se mantiene a sólo dos puntos de los puestos de copas internacionales. Ahora tras el regreso del parón por una nueva doble fecha FIFA, los albos se enfrentarán a Unión La Calera en condición de local.

Sólo dolores de cabeza con Salomón Rodríguez

No cabe duda que uno de los peores fichajes de los últimos años en el cacique es el caso de Salomón Rodríguez, quien incluso ya no es considerado para nada en el equipo y buscaría su salida anticipada del club. Pero ahora, el delantero genera un nuevo dolor de cabeza en los albos, ya que desde Godoy Cruz reclaman que no les han pagado lo correspondiente por el jugador y en caso de no hacerlo en los próximos días, acudirán a la FIFA para tomar las medidas disciplinarias.

