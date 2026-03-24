¿Le harán caso? Diego Rivarola le exige a Fernando Gago la titularidad de esta leyenda de U de Chile

Fernando Gago tiene todo preparado para hacer su esperado debut en U de Chile y prepara algunos cambios en su alineación. En ese contexto, Diego Rivarola salió al paso para exigir la titularidad de un histórico de U de Chile que ha estado rezagado durante el último tiempo, a quien no quiere ver más en la banca.

Entre lesionados y nominados a La Roja, los azules tendrán muchas bajas para la fecha 2 de la Copa de la Liga ante Unión La Calera. Es por esto mismo que Diego Rivarola espera volver a ver a Marcelo Díaz desde el arranque, todo esto después de ser marginado desde hace un buen tiempo al banco de suplentes.

¿Fernando Gago atento a exigencias de Diego Rivarola?

Es más, el exdelantero hizo un análisis del plantel y del método de juego que presenta el actual entrenador de la U. En ese sentido, se aventuró para señalar que "el que más le gusta desde lo futbolístico va a ser Marcelo Díaz. No me cabe la menor duda".

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Exigen titularidad de Marcelo Díaz en U de Chile.

Lo cierto es que, a pesar de todas las bajas que tienen los azules, el volante no fue considerado por Gago para el compromiso. Es más, el exvolante del Real Madrid no lo incluyó ni en la lista de citados y todo apuntaría a que se debe a una decisión técnica.

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Gago se prepara para su debut

Así las cosas, ahora solo resta esperar para ver cuál será la primera formación de Fernando Gago como entrenador de la U. Lo cierto es que este compromiso será complejo para el DT, pues tendrá muchas bajas al momento de armar el once titular para enfrentar a Unión La Calera.