"Trato de caballeros": afirman que Colo Colo tiene listo a este fichaje para el 2026

Colo Colo tiene acuerdo con este jugador.

Por: Fabián Marambio

En Colo Colo están todos los focos puestos en este final de temporada, donde luchan por clasificar a la Copa Sudamericana de 2026. Sin embargo, la dirigencia ya trabaja de cara al mercado de fichajes y afirmaron que tienen abrochado a su primer refuerzo.

Se trata de Matías Catalán, defensor argentino-chileno que actualmente milita en Talleres de Córdoba. El jugador de 33 años es un viejo anhelo de la dirigencia y ahora podría darse su esperada llegada, pues finaliza contrato con su club y podría negociar como agente libre.

Colo Colo tendría acuerdo con Matías Catalán

Todo fue revelado por Edson Figueroa en DaleAlbo, donde afirmó que “si hay alguien que creo que va a llegar, estoy así de jugármela, es Matías Catalán. Conversó con la dirigencia una vez y tiene muchas ganas de venir, maneja casi un compromiso de caballeros”.

Colo Colo tendría acuerdo con Matías Catalán.
Catalán tendría acuerdo de caballeros para llegar a Macul.

Luego, el periodista también recalcó las características más importantes del defensa. “El equipo necesita sí o sí un central, usa las dos posiciones con lateral. No utiliza cupo de extranjero y queda libre”, complementó.

Los números de Matías Catalán en Talleres de Córdoba

Después de superar una compleja lesión de ligamentos en una de sus rodillas, el defensor central de 33 años ha mantenido mucho protagonismo en el club cordobés. Afianzado como titular, jugó 11 de los 16 partidos del Torneo Clausura 2025, aunque sin registrar ni goles ni asistencias.

