¿Se acaba el sufrimiento? Colo Colo toma importante decisión con Salomón Rodríguez

Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

La pelea que sacó a Miguel Ramírez de Unión Española.

Se reveló todo: La potente pelea que provocó la salida de Miguel Ramírez en Unión Española
La formación de Córdova para el Chile vs Rusia.

Con dudas y cambios claves: la formación que trabaja Nicolás Córdova para el Chile vs Rusia
Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

¡Un testigo lo vio todo! Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón
José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

“Un alérgico a la pala”: José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce
Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo

Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo como un fichaje desconocido pero con el objetivo de ganarse su espacio a punta de goles. Lamentablemente para él, solo sumó malos rendimientos y su estadía en Macul ha sido una verdadera pesadilla, razón suficiente para que la dirigencia tomara una dura decisión.

Los albos pagaron 1.2 millones de dólares a Godoy Cruz por el 50% de su pase, lo que algunos consideran una verdadera estafa. Y es que el uruguayo solo ha jugado dos partidos completos desde su llegada y únicamente ha anotado dos goles, ambos en Copa Chile y el último de ellos en febrero.

Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez

Tanto el jugador como el club están conscientes de la situación. Es más, desde Radio ADN informaron que “las partes ya se reunieron y analizan la posibilidad de buscar una salida para no continuar la próxima temporada 2026, teniendo en cuenta que al jugador todavía le restan dos años de contrato".

Quizás te pueda interesar: ¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

Colo Colo toma decisión clave con Salomón Rodríguez.
Salomón Rodríguez podría dejar el Cacique a final de año.

Es más, fue el propio delantero charrúa quien tuvo la iniciativa de conversar y buscar una salida que le permita terminar con su pesadilla en el Estadio Monumental. Esto fue aceptado por la dirigencia y ahora resta esperar a clubes interesados por sus servicios.

Destacar que el atacante tiene contrato hasta finales de 2027, es decir, su contrato con el Cacique tiene una extensión de tres años. Ya consumado uno, aún le restan dos años asegurados en Macul, un verdadero problema para todos los involucrados.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

La pelea que sacó a Miguel Ramírez de Unión Española.

Se reveló todo: La potente pelea que provocó la salida de Miguel Ramírez en Unión Española
La formación de Córdova para el Chile vs Rusia.

Con dudas y cambios claves: la formación que trabaja Nicolás Córdova para el Chile vs Rusia
Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón

¡Un testigo lo vio todo! Fiscal destapa estremecedor relato clave sobre crimen de Valentina Alarcón
José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce

“Un alérgico a la pala”: José Antonio Kast se llena de críticas y memes tras respuesta a Jara por tenso cruce
Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría

“Alguien le tendió una trampa”: Madre de Valentina Alarcón reveló nuevos detalles y una inquietante teoría
Universidad de Chile

¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

¡Todo resuelto! Listas las llaves para la Liguilla del Ascenso en la Primera B
Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Revelaron impactante foto! Cristal Aguilera, hermana de Krishna, sufrió violento ataque en San Bernardo

¡Carrera contra el tiempo! El dilema de Universidad de Chile con Felipe Salomoni
Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

¡Sigue imparable! Tomás Barrios suma un gran debut en Challenger 100 de Montevideo
Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña
¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer

¡No es su polola! Filtran mensajes subidos de tono de Gary Medel a otra mujer
Manley Clerveaux cortado en Colo Colo.

Se supo todo: revelan nuevos antecedentes de la indisciplina de Manley Clerveaux en Colo Colo
Nicolás Castillo se lanza contra la UC.

Está dolido: Nicolás Castillo le vuelve a declarar la guerra a Universidad Católica con duras palabras
Marcelo Pablo Barticciotto detalla llegada de su hijo a Colo Colo

Hasta con la '7': Marcelo Pablo Barticciotto detalla la posible llegada de su hijo Bruno a Colo Colo
Gustavo Álvarez advierte en U de Chile.

Para seguir en el club: destapan las primeras exigencias de Gustavo Álvarez en la U
Bruno Barticciotto es acercado a Colo Colo.

Se anticipó el mercado: hijo de leyenda de Colo Colo vuelve a sonar para reforzar el equipo
Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000