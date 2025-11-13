¿Se acaba el sufrimiento? Colo Colo toma importante decisión con Salomón Rodríguez

Salomón Rodríguez llegó a Colo Colo como un fichaje desconocido pero con el objetivo de ganarse su espacio a punta de goles. Lamentablemente para él, solo sumó malos rendimientos y su estadía en Macul ha sido una verdadera pesadilla, razón suficiente para que la dirigencia tomara una dura decisión.

Los albos pagaron 1.2 millones de dólares a Godoy Cruz por el 50% de su pase, lo que algunos consideran una verdadera estafa. Y es que el uruguayo solo ha jugado dos partidos completos desde su llegada y únicamente ha anotado dos goles, ambos en Copa Chile y el último de ellos en febrero.

Colo Colo no quiere ver más a Salomón Rodríguez

Tanto el jugador como el club están conscientes de la situación. Es más, desde Radio ADN informaron que “las partes ya se reunieron y analizan la posibilidad de buscar una salida para no continuar la próxima temporada 2026, teniendo en cuenta que al jugador todavía le restan dos años de contrato".

Quizás te pueda interesar: ¡Lo miran de cerca! Universidad de Chile tiene en la mira a seleccionado nacional como fichaje

Salomón Rodríguez podría dejar el Cacique a final de año.

Es más, fue el propio delantero charrúa quien tuvo la iniciativa de conversar y buscar una salida que le permita terminar con su pesadilla en el Estadio Monumental. Esto fue aceptado por la dirigencia y ahora resta esperar a clubes interesados por sus servicios.

Destacar que el atacante tiene contrato hasta finales de 2027, es decir, su contrato con el Cacique tiene una extensión de tres años. Ya consumado uno, aún le restan dos años asegurados en Macul, un verdadero problema para todos los involucrados.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.