No podrá usar el Nacional: el motivo que obligará a la U de Chile a buscar nuevo estadio

Esta temporada en U de Chile habían dejado atrás sus problemas de localía, pero todo esto se ha dificultado en este tramo final del año. Ahora, los azules tendrán que salir nuevamente del Estadio Nacional para afrontar un importante partido.

Después de ser locales en Coquimbo y en el Estadio Santa Laura, los azules retornarán a Ñuñoa para enfrentar las semifinales de Copa Sudamericana con Lanús. Sin embargo, tras este duelo nuevamente deberán dejar el coloso ñuñoíno para volver a ser local en otro estadio.

Un concierto pone en aprietos a la U de Chile

Este 9 de noviembre la U debe enfrentar a Deportes Limache por la Liga de Primera, pero los conciertos de Dua Lipa programados el 11 y 12 del mismo mes imposibilitan la posibilidad de disputar el duelo en el Nacional. Es por eso que tendrán que buscar recinto para albergar el partido y no lo harán exceptos de complicaciones.

La U no podrá recibir a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Así las cosas, los azules tendrán que agilizar la búsqueda para recibir a los limachinos. La mala noticia para ellos es que Unión Española será local ante Colo Colo en esa misma jornada, lo que podría dejarlos también sin la posibilidad de jugar en el Estadio Santa Laura.

¿Cuándo podrán volver al Estadio Nacional?

La gran noticia para los azules es que podrán volver a Ñuñoa cuando reciban a Coquimbo Unido una semana después, partido que podría ser clave en la disputa por el título en caso de que los piratas pierdan puntos las fechas anteriores.

