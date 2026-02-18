Se acerca a Chile: afirman que Alexis Sánchez ya tiene acuerdo firmado con este gigante sudamericano

Alexis Sánchez tendría nuevo equipo.

Por: Fabián Marambio

Alexis Sánchez comenzó de buena manera su paso por Sevilla, pero con el pasar de la temporada fue perdiendo protagonismo al punto de no sumar minutos ni desde el banquillo. Ya está confirmado que no continuará en el equipo español y su destino apunta a Sudamérica, pues tendría un acuerdo con un gigante de Brasil.

Según informó el medio Ficherío.com, el "Niño Maravilla" tendría todo acordado para cerrar su llegada al Inter de Porto Alegre. El gigante brasileño lo ha buscado en otros mercados de fichajes y, finalmente, podrían concretar su sueño en mitad de este 2026, cuando el delantero concluya su contrato con el Sevilla.

Alexis Sánchez tendría acuerdo con Inter de Porto Alegre

El citado medio avisó que "según las informaciones que manejamos, el chileno ya ha cerrado un acuerdo definitivo para marcharse al Internacional de Porto Alegre la próxima temporada, poniendo fin a una etapa en Nervión marcada por la irregularidad y las sombras.

Alexis Sánchez ficharía en Inter de Porto Alegre.
Inter de Porto Alegre ficharía en Brasil.

El mismo medio sevillano hizo un crudo análisis del paso de Alexis por el club. “El Niño Maravilla tiene las horas contadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El fichaje de Alexis nunca convenció a los más escépticos, que veían en su veteranía y su gris paso por el Udinese señales de un declive evidente", escribieron.

El paso de Alexis por Sevilla

Durante los últimos cinco partidos, el chileno solo ha tenido la posibilidad de jugar en dos: sumando 17 minutos en uno y 31 minutos en otro. Estos números reflejan el complejo panorama que ha vivido en España, donde su última titularidad la gozó el pasado 4 de enero en la caída por 3-0 ante Levante.

