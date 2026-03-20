VIDEO | ¡PARA NO CREER! EL Midtjylland falló todos los penales en la UEFA Europa League

El día de ayer se disputaron los llaves de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League, es aquí donde el equipo de Darío Osorio, el FC Midtjylland de Dinamarca se enfrentaba al Nottingham Forest de Inglaterra.

En el duelo de ida de estos octavos de final el cuadro danés consiguió quedarse con una importante victoria por la cuenta mínima en condición de visitante, gracias a la solitaria anotación de Cho Gue-Sung al minuto 80'.

En este encuentro de vuelta, lamentablemente el FC Midtjylland no pudo repetir la buena actuación de la ida y cayó como local por 2-1 ante el cuadro inglés, estirando así la definición a los lanzamientos penales para buscar al equipo que clasificaría a los cuartos de final de la UEFA Europa League.

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El día de ayer, el FC Midtjylland con Darío Osorio en cancha cayó por 2-1 en condición de local ante el Nottingham Forest por la llave de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Con este, más el resultado de la ida, se debió estirar el duelo hasta los lanzamientos penales.

Una tanda desastroza

Pero en una presentación para el olvido, el FC Midtjylland falló sus tres lanzamientos penales, mientras que el Nottingham Forest convirtió sus tres lanzamiento, consiguiendo así avanzar a los cuartos de final del torneo europeo.

Revisa a continuación la definición desde los doce pasos:

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