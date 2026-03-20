¡INTRATABLE! Alejandro Tabilo supera fácilmente la primera ronda del Master 1000 de Miami

Esta semana comenzó a disputarse el Master 1000 de Miami, donde por el momento los únicos chilenos en competencia son Alejandro Tabilo, quien clasificó de manera directa al Main Draw, junto a Tomás Barrios, quien consiguió su lugar superando la Qualy.

Pero ellos no fueron los únicos nacionales que buscaban entrar a la primera ronda, ya que en la Qualy también participaron tanto Cristián Garín como Nicolás Jarry, pero cayeron en la primera ronda de la clasificatoria.

Nicolás Jarry (152) cayó ante el italiano Mattia Belluci (77) por parciales de 3-6/1-6. Por su parte, Cristián Garín (95) no pudo ante el canadiense Liam Draxl (147) y perdió por parciales de 6-4/4-6/2-6. Por lo que según lo ya mencionado, sólo Alejandro Tabilo y Tomás Barrios siguen en compatencia.

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El día de ayer, Alejandro Tabilo (41) enfrentó la primera ronda del Master 1000 de Miami donde debió enfrentarse ante el argentino Francisco Comesaña (82). Pero sin mayor esfuerzo, el tenista nacional superó este primer desafío sin ceder ningún set en parciales de 6-4/6-2.

Un fuerte desafío

Con esta buena victoria, Tabilo defiende de buena manera 20 de las 50 unidades que hizo el año pasado en esta misma semana, por lo que no verá variaciones en su ránking ATP por el momento. En la siguiente ronda el desafío es mayor, ya que deberá enfrentar al ruso Andrey Rublev (16) este sábado en horario por confirmar.

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