El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía

Metro de Santiago

Por: Catalina Martínez

Conmoción causó un reciente y dramático episodio Metro de Santiago. Y es que una pasajera relató esta mañana el angustiante momento en que un tren aparentemente atropelló a una persona en las vías.

Este jueves por la mañana, un tren que pasaba por las inmediaciones de la estación Alberto Hurtado tuvo que frenar bruscamente, provocando el cierre de siete estaciones de la Línea 1 y desatando un intenso caos en el tránsito circundante.

Karin viajaba en el primer vagón del tren y relató su experiencia al matinal Contigo en la Mañana de CHV. “Fue una sensación muy terrible. La frenada que pegó el Metro fue tremenda, quedamos todos en el suelo y muchos comenzaron a gritar. Señoras que estaban aplastadas por otros pasajeros”, partió diciendo. 

Sin embargo, lo más angustioso estaba aún por venir, cuando la conductora les habló por micrófono. “Primero pensamos que había sido una frenada normal, pero más fuerte, pero todos nos quebramos cuando habló la mujer que iba manejando el tren. Lloraba, lloraba y lloraba y nos hizo llorar a todos”, relató. 

“Ella toma el micrófono y con la voz quebrada... A la mitad de la información ella se pone a llorar”, señaló Karin. Según Karin, la trabajadora trató de dar contexto sobre la frenada y la persona en las vías, pero en medio del relato se detuvo, incapaz de seguir. “Decía ‘lo siento, lo siento, lo siento’, porque ella no pudo frenar. Se puso a llorar y ahí se cortó el micrófono”, recordó Karin.

Mientras tanto dentro del vagón, los pasajeros, evidentemente conmocionados, tuvieron una angustiada reacción. “A lo mejor es una estupidez, pero sabes que la gente no quería pisar. ‘No quiero pisar’, decían. Porque nosotros estábamos en el primer carro y sabían que la persona estaba abajo”, explicó. 

Una piensa la imagen que le queda a la persona que iba manejando. Qué tremendo”, lamentó la pasajera del metro. Por otro lado, de acuerdo con Radio Bío Bío, la persona que se encontraba en las vías sería una mujer, quien sobrevivió al incidente aunque sufrió lesiones.

"Seguimos expuestos"

Este episodio se suma a un fenómeno cada vez más recurrente en Chile, evidenciando un serio desafío para la salud mental. Incluyendo dentro de eso a los propios choferes de este medio de transporte. Así lo evidenció el Sindicato de Funcionarios del Metro, quienes se pronunciaron respecto al dramático episodio a través de sus redes sociales.

En la publiación de CHV sobre el incidente, la organización dejó un potente descargo. "La cruda realidad: usuarios y trabajadores de Metro seguimos expuestos a situaciones de alta carga psicológica, sin medidas preventivas reales. Solo reaccionan cuando el daño ya está hecho. No más parches, exigimos prevención y protección ahora", sentenciaron.

