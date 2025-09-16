Revelan testimonio clave que le daría vuelta de tuerca a muerte de joven en Mall de La Florida: “Entre 5 o 6 personas…”

La jornada del lunes estuvo marcada por un hecho fatal en un concurrido mall de La Florida: un hombre perdió la vida después de ser reducido por guardias de seguridad.

La madre del fallecido relató que todo comenzó cuando ella y su hijo acudieron a retirar dinero a una oficina del Banco Estado. Allí, el joven, diagnosticado con esquizofrenia, se descompensó tras oír un golpe en la puerta, dando inicio a una cadena de sucesos que terminó en tragedia.

Según relató la mujer, trató de explicar a los funcionarios del lugar la condición de su hijo, pero sus advertencias fueron ignoradas. “Yo les gritaba que era esquizofrénico, que no se tiraran encima de él porque tenían que calmarlo (…) sabía que lo podía calmar y no me dejaron”, contó. “Yo creo que lo asfixiaron, porque después entró en un paro y estuvieron 45 minutos haciéndole reanimación”, agregó.

Un vuelco en el caso

Más tarde, en diálogo con Mucho Gusto, un transeúnte que prefirió mantener el anonimato relató lo sucedido. De acuerdo con su testimonio, el joven primero golpeó a un adulto mayor, dejándole "el ojo reventado" y tendido en el piso, para luego seguir pegándole "a todo lo que se movía".

De acuerdo con lo revelado, un segundo testigo que observaba la situación habría sido quien provocó la caída de la víctima al darle un golpe certero. “Paró una moto que iba pasando, se quedó mirando y el muchacho le pegó al de la moto. Entonces el compadre paró y cuando vio que los guardias lo llevaban hacia la reja, se ve que le pegó con el casco en la cabeza, ahí recién los guardias lo redujeron”, destapó el testigo.

“El compadre, cuando recibió el golpe en la cabeza de este tipo que andaba en moto, con un casco, ahí cayó al suelo (…) le pegó a todos los guardias, ningún guardia lo podía reducir porque era muy grande”, agregó la persona.

Al final, tras lo sucedido, el testigo reveló que otros peatones aprovecharon la situación para rematar al joven que falleció en La Florida. “Entre 5 o 6 personas empezaron a pegarle patadas y combos (…) Ya estaba reducido cuando la gente lo empezó a golpear”, cerró.