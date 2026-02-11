¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Universidad de Chile no está teniendo un buen inicio de temporada, ya que en su debut en el Campeonato Nacional sólo obtuvieron un empate sin goles ante Audax Italiano, donde la tónica del partido estuvo marcada por las expulsiones en los azules y los destrozos de sus hinchas en el estadio nacional.

Con respecto a esto último, el romántico viajero conoció los castigos impuestos por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde sinceramente la sacaron barata. Esto luego que se les castigara a sólo cerrar la galería sur en su partido ante Deportes Limache y en los dos encuentros siguientes cómo local tendrán en ese mismo sector una limitación de entradas, donde podrán ingresar solamente mujeres, niños hasta los 12 años y hombre desde los 65 años.

Este fin de semana en la segunda fecha, Universidad de Chile cayó en condición de visitante ante Huachipato por 2-1, por lo que las críticas no se hicieron esperar y cayeron sobre el equipo y el sistema de juego que está planteando Francisco Menghini, quien al parecer aún no puede encontrarle la vuelta al equipo.

Este viernes Universidad de Chile tendrá su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde enfrentarán en condición de visitante a Palestino desde las 20:30 horas. Para este partido, Francisco Meneghini ya prepara algunas modificaciones en el equipo, con la esperanza de sumar los primeros tres puntos de la temporada.

El gran sacrificado

Francisco Meneghini buscará darle la vuelta a la tortilla al mal inicio de torneo del romántico viajero con algunos cambios, donde ya tendría a su primer sacrificado. Este es el caso de Javier Altamirano, jugador que la temporada pasasa era una de las figuras inamovibles del esquema, pero que este viernes ante Palestino no estará en la oncena titular.

