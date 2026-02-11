¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Universidad de Chile no está teniendo un buen inicio de temporada, ya que en su debut en el Campeonato Nacional sólo obtuvieron un empate sin goles ante Audax Italiano, donde la tónica del partido estuvo marcada por las expulsiones en los azules y los destrozos de sus hinchas en el estadio nacional.

Con respecto a esto último, el romántico viajero conoció los castigos impuestos por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde sinceramente la sacaron barata. Esto luego que se les castigara a sólo cerrar la galería sur en su partido ante Deportes Limache y en los dos encuentros siguientes cómo local tendrán en ese mismo sector una limitación de entradas, donde podrán ingresar solamente mujeres, niños hasta los 12 años y hombre desde los 65 años.

Este fin de semana en la segunda fecha, Universidad de Chile cayó en condición de visitante ante Huachipato por 2-1, por lo que las críticas no se hicieron esperar y cayeron sobre el equipo y el sistema de juego que está planteando Francisco Menghini, quien al parecer aún no puede encontrarle la vuelta al equipo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Este viernes Universidad de Chile tendrá su próximo desafío por el Campeonato Nacional, donde enfrentarán en condición de visitante a Palestino desde las 20:30 horas. Para este partido, Francisco Meneghini ya prepara algunas modificaciones en el equipo, con la esperanza de sumar los primeros tres puntos de la temporada.

El gran sacrificado

Francisco Meneghini buscará darle la vuelta a la tortilla al mal inicio de torneo del romántico viajero con algunos cambios, donde ya tendría a su primer sacrificado. Este es el caso de Javier Altamirano, jugador que la temporada pasasa era una de las figuras inamovibles del esquema, pero que este viernes ante Palestino no estará en la oncena titular.

También te puede interesar: ¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico

NOTAS DESTACADAS

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Una opción menos! Colo Colo pierde una de las cartas como posible refuerzo

¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido

¡La sacaron barata! Los castigos para Universidad de Chile tras los destrozos ante Audax Italiano
“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Rival de lujo! La Roja prepara un amistosos de alto impacto ante importante selección
Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias