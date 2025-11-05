¡Uno menos para los albos! El jugador que no seguiría en Colo Colo la próxima temporada

Formación de Colo Colo vs. Limache.

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana Colo Colo visitó a Ñublense en el sur del país con el objetivo de sumar puntos para poder ingresar a los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de los diablos rojos, continuaba en carrera para salir de los puestos de mitad de tabla y no complicarse con el descenso en las últimas fechas.

El partido estuvo bastante disputado entre ambos equipos, donde el cacique intentaba proponer el control del partido, pero no pudo sacar diferencas hasta la segunda mitad, cuando en el minuto 55', Vicente Pizarro logró abrir la cuenta para los albos. Este fue la única anotación del encuentro que le dio la victoria a la visita.

Con este resultado, Colo Colo continúa en la octava posición de la tabla de colocaciones, donde debe al menos llegar al séptimo lugar para clasificar a la Copa Sucamericana, pero actualmente se encuentra a cuatro puntos de este puesto que lo tiene Universidad de Chile, quienes deben jugar su duelo pendiente ante Everton.

Pese al triunfo por la cuenta mínima ante Ñublense, Colo Colo aún no consigue meterse en puestos de copas internacionales, donde en caso de no conseguirlo, además de ser un enorme fracaso en el año de su Centenario, también se complicaría de enorme manera en lo económico por las bonificaciones que significa participar a nivel internacional.

El jugador que no seguiría en los albos

Es en este sentido que los albos ya están revisando la plantilla para la próxima temporada pensando en los jugadores que no continuarían en el club. Es aquí donde uno de estos sería el caso de Sebastián Vegas, quien tiene uno de los sueldos altos del equipo con 60 millones mensuales y también ya que para mantenerlo en el equipo, tendrían que pagar 1.5 millones de dólares al Monterrey, dueños de su pase.

