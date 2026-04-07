¡AL FIN GRITA LA VICTORIA! Nicolás Jarry logra su primer tirunfo de la temporada

Uno que ha tenido una complicada temporada es el caso de Nicolás Jarry, esto ya que el tenista nacional llevaba nueve meses sin conseguir una victoria en el circuito ATP, bajando notablemente su lugar en el ránking mundial.

Hay que recordar que el espigado tenista nacional había vuelto de una lesión que lo siguió molestando por mucho tiempo, algo que se notó mucho en su juego y sobre todo en el rendimiento que venía teniendo en la temporada.

Debido a la enorme cantidad de derrotas consecutivas, Nicolás Jarry tomó la decisión de regresar a disputar los torneos de nivel Challenger, para así ganar confianza y recuperar el juego que lo hizo estar entre los mejores tenistas del mundo.

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El día de ayer, Nicolás Jarry (156) volvió al ciurcuito Challenger para disputar el Challenger 75 de Madrid, donde en primera ronda se enfrentó al local Miguel Damas (272), a quién derrotó por 6-1 y retiro, consiguiendo así su primera victoria después de nueve meses.

Va por más victorias

Tras este gran debut en el Challenger 75 de Madrid, el tenista nacional logró defender 6 de las 10 unidades que tiene esta semana, por lo que no verá mucha variación en su ránking ATP. Ahora en los octavos de final del torneo se enfrentará al suizo Dominic Stricker (293) el próximo jueves en horario por confirmar.

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