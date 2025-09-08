“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle

Juan Ortelli

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
María Elcira Contreras

Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026
Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open

El mundo del rap y el freestyle está de luto tras la muerte de uno de sus grandes referentes en Latinoamérica: el periodista musical argentino, Juan Ortelli, de 43 años. Exdirector de la edición trasandina de Rolling Stone, su partida fue confirmada por medios del país vecino a través de su colega y amigo, el periodista Pablo Plotkin.

De acuerdo con lo informado por el diario La Nación de Argentina, citando el testimonio de su colega, Ortelli estaba siendo monitoreado por médicos a raíz de complicaciones circulatorias. Pese a ello, continuaba haciendo su rutina diaria con normalidad.

Según detalló el citado medio, el comunicador fue hallado muerto en su vivienda. En el lugar trabaja personal especializado de la policía con el fin de establecer qué provocó su fallecimiento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas”, expresó Plotkin, de acuerdo a un post en redes sociales recogido por La Nación.

Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo. Dejaba todo en el trabajo, esperaba lo mismo del resto y sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía”, agregó.

“En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento”, señaló.

Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli 

La noticia de la muerte del periodista musical también pegó fuerte en Chile, donde exponentes del freestyle nacional expresaron públicamente su tristeza y enviaron palabras de afecto en su memoria.

El célebre freestyler chileno, Kaiser, dejó un emotivo mensaje para Ortelli en sus redes sociales. “No lo puedo asimilar aún. Compartimos muchas veces sonrisas y opiniones en muchos países, realmente no puedo creerlo”, lamentó a través de su cuenta de Instagram. “Vuela alto, Juan. Años aportando tu conocimiento a esta disciplina. Fuerza a tu familia, siempre recordaremos, campeón”, agregó.

Otro referente de la improvisación chilena que lamentó la muerte del periodista fue Teorema. “Tus causas fueron nobles y tu corazón fue puro. Tus intenciones eran buenas y tus preguntas de las mejores habidas y por haber. Descansa en paz. Hoy el hip hop perdió un héroe y un activista. Yo, a un hermano”, desahogó en sus redes sociales. 

Por otro lado, Seo2, rapero, ex Makiza y maestro de ceremonias en las “batallas” locales de freestyle, comentó: “Juan, no lo puedo creer. Sé que tu energía se unirá con la del universo y permanecerás en la memoria y corazón de muchos, el mío incluido. Agradezco a la vida el haberte conocido”.

NOTAS DESTACADAS

Buin Zoo

Terror en Buin Zoo: Video de brutal ataque de Guepardo a Guacamayo desató ola de críticas
Aníbal Mosa Colo Colo

¡"Es una verguenza"! Aníbal Mosa explota contra la U por pedir suspender la Supercopa
Todo listo para la Supercopa entre Colo Colo y la U

¡Ya hay luz verde! La ANFP y el Gobierno confirman realización de la Supercopa
María Elcira Contreras

Tras escalofriante pista nueva: Nieta de María Elcira apuntó contra PDI por lentitud en investigación
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

En una posición clave: El nuevo jugador de Colo Colo que estaría convenciendo a Fernando Ortiz
Dónde ver Chile vs Uruguay por Eliminatorias.

Vuelve a cambiar de canal: Dónde ver el Chile vs Uruguay por las Eliminatorias Mundial 2026
Formación de La Roja en el Chile vs Uruguay.

Se cansó de sus errores: Nicolás Córdova corta a este experimentado jugador y no estará en el Chile vs Uruguay
Primera formación de Fernando Ortiz en Colo Colo.

¿Pensando en la Supercopa? Fernando Ortiz ya trabaja su primera formación en Colo Colo
Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en batalla

Estreno de El Conjuro 4 en Chile termina en escándalo: pelea a golpes en cine de Puente Alto
Jarry y Tabilo fuera del top 100 ranking atp.

Con Alcaraz comandando y sin chilenos en el top 100: Así quedó el ranking ATP tras el US Open
Felipe Loyola podría dejar Independiente.

¿Por la polémica con U de Chile? Felipe Loyola ficharía en este gigante europeo para dejar Independiente
UDI

Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones
Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía
La romería 2025 al Cementerio General en Santiago

Romería al Cementerio General deja 57 detenidos, cierre de estaciones de Metro y disturbios en Santiago
Semifinales Copa Chile

Semifinales Copa Chile 2025: programación, horarios y TV de los partidos
Carlos Alcaraz lidera ranking ATP.

¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo
Cobresal le da una mano a Coquimbo Unido

¿La primera es inevitable?: Cobresal derrota a Palestino y Coquimbo Unido es más líder que nunca
Max Verstappen derroca a McLaren en Italia

¡Dominó Monza!: Max Verstappen gana el Gran Premio de Italia con polémica jugada de los McLaren
Jeannette Jara y José Antonio Kast por la presidencia

Encuesta Criteria: Jara y Kast se pelean la preferencia presidencial mientras Matthei sorprende
La Roja pierde una figura ante Uruguay

"Rotura de ligamento cruzado": Baja de última hora golpea a La Roja para enfrentar a Uruguay