“El hip hop perdió un héroe”: Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli, referente latino del freestyle

El mundo del rap y el freestyle está de luto tras la muerte de uno de sus grandes referentes en Latinoamérica: el periodista musical argentino, Juan Ortelli, de 43 años. Exdirector de la edición trasandina de Rolling Stone, su partida fue confirmada por medios del país vecino a través de su colega y amigo, el periodista Pablo Plotkin.

De acuerdo con lo informado por el diario La Nación de Argentina, citando el testimonio de su colega, Ortelli estaba siendo monitoreado por médicos a raíz de complicaciones circulatorias. Pese a ello, continuaba haciendo su rutina diaria con normalidad.

Según detalló el citado medio, el comunicador fue hallado muerto en su vivienda. En el lugar trabaja personal especializado de la policía con el fin de establecer qué provocó su fallecimiento.

“Además de ser el gran narrador del rap de competición y su diáspora musical, Juan Ortelli fue un periodista extraordinario, apasionado como pocos y con un talento artesanal para la edición de revistas”, expresó Plotkin, de acuerdo a un post en redes sociales recogido por La Nación.

“Tenía un amor reverencial por la marca y por la historia del periodismo gráfico. Era un cultor romántico del mito de la prensa escrita, uno de los últimos de esa especie. El mundo muchas veces le quedaba incómodo. Dejaba todo en el trabajo, esperaba lo mismo del resto y sufría horrores y se enojaba cuando las cosas no eran como pretendía”, agregó.

“En el último tiempo, alejado de las redacciones, fue intérprete y protagonista de la transición de las competencias improvisadas a las escritas, con la Liga Bazooka como emblema. Trabajaba desde hacía años en un libro monumental sobre la historia del rap en español, una verdadera biblia del movimiento”, señaló.

Raperos chilenos se despidieron de Juan Ortelli

La noticia de la muerte del periodista musical también pegó fuerte en Chile, donde exponentes del freestyle nacional expresaron públicamente su tristeza y enviaron palabras de afecto en su memoria.

El célebre freestyler chileno, Kaiser, dejó un emotivo mensaje para Ortelli en sus redes sociales. “No lo puedo asimilar aún. Compartimos muchas veces sonrisas y opiniones en muchos países, realmente no puedo creerlo”, lamentó a través de su cuenta de Instagram. “Vuela alto, Juan. Años aportando tu conocimiento a esta disciplina. Fuerza a tu familia, siempre recordaremos, campeón”, agregó.

Otro referente de la improvisación chilena que lamentó la muerte del periodista fue Teorema. “Tus causas fueron nobles y tu corazón fue puro. Tus intenciones eran buenas y tus preguntas de las mejores habidas y por haber. Descansa en paz. Hoy el hip hop perdió un héroe y un activista. Yo, a un hermano”, desahogó en sus redes sociales.

Por otro lado, Seo2, rapero, ex Makiza y maestro de ceremonias en las “batallas” locales de freestyle, comentó: “Juan, no lo puedo creer. Sé que tu energía se unirá con la del universo y permanecerás en la memoria y corazón de muchos, el mío incluido. Agradezco a la vida el haberte conocido”.