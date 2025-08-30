"¡Mala leche!": Felipe Loyola encara furioso a rival que lo lesionó en el fútbol argentino

Independiente igualó sin goles en su visita a Instituto en un compromiso donde Felipe Loyola protagonizó un tenso cruce con un rival, y es que luego de sufrir dolencias en su hombro por una fuerte entrada, el mediocampista nacional encaró al jugador de camino a los camarines por su temeraria acción.

Así es, por la fecha 7 de la Liga de Primera, el 'Rojo' no supo romper la paridad en Córdoba y consiguió un punto que poco y nada le sirve en la penúltima posición del Grupo B del torneo argentino, y por si la situación de su equipo ya le significaba un dolor de cabeza, ahora Loyola quedó en duda para la Selección Chilena.

Resulta que el ex Huachipato se vio obligado a dejar la cancha a los 38 minutos del primer tiempo tras una durísima falta de Francis Mac Allister, la que terminó con el chileno impactando contra los carteles publicitarios, golpe que lastimó su hombro y forzó la sustitución del volante por su compatriota Pablo Galdames.

Sin embargo, esto no quedaría ahí, y es que luego de concluir la primera mitad del partido, y mientras ambos equipos se dirigían al túnel para llegar a vestuarios, el mediocampista no se guardó nada y encaró furioso a su oponente por la jugada de la discordia: "¿Cómo me vas a ir así por atrás? ¡Mala leche!".

¿QUIÉN LO FRENÓ? Así se fue Felipe Loyola al vestuario tras tener que pedir el cambio por un golpe durante el PT en Instituto vs. Independiente. pic.twitter.com/hliprPmJlT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2025

"¡Contra el cartel, hermano!", continuaba gritando Felipe Loyola a Mac Allister, que tuvo que ser contenido por sus compañeros de Independiente. De momento se desconoce la gravedad de la lesión, pero lo cierto es que el volante podría ser una sensible baja en La Roja de cara los duelos con Brasil y Uruguay.

