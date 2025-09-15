¡Los tiene maravillados! El gesto de Alexis Sánchez que encanta a los hinchas del Sevilla

Finalmente, Alexis Sánchez se mantuvo en Europa y volvió al fútbol español para vestirse con la camiseta del Sevilla, equipo que tras tres encuentros disputados sólo ha ganado un partido y con esos tres puntos se ubica en el lugar 12 de la tabla de posiciones, por lo que la misión del delantero nacional es aportar con goles para salir de esta complicada situación.

El Niño Maravilla fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla, donde además se mostró que llevará el dorsal número 10 y se espera que vuelva a tener protagonismo en un equipo luego de lo que fue su pobre paso el Udinese, donde apenas pudo sumar algunos minutos el semestre pasado, alejado de su rendimiento regular.

Fue el pasado viernes donde Alexis Sánchez tuvo su tan ansiado debut junto al cuadro español donde ingresó en el segundo tiempo y de inmediato comenzó a distribuir el balón. Es más, tuvo una increíble asistencia de taco en el área para que su compañero Gerard Fernández anotara el empate 2-2 en el duelo ante el Elche.

Luego de un gran debut con su asistencia en el partido ante el Elche, los hinchas del Sevilla de inmediato apoyaron a Alexis Sánchez, quien debido a su edad fue bastante cuestionado por su arribo al cuadro español, pero en pocos minutos demostró sus ganas y que aún tiene la capacidad para permanecer en Europa.

Es más, ahora el Niño Maravilla tuvo un destacado gesto que le ganó muchos puntos con los fanáticos del club, quienes aplauden su profesionalismo y compromiso. El tocopillano fue el primero en llegar a los entrenamientos esta semana y comenzar con los trabajos de balón, por lo que se le ve muy comprometido con su nuevo equipo.