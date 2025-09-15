¡Los tiene maravillados! El gesto de Alexis Sánchez que encanta a los hinchas del Sevilla

Alexis Sánchez sigue sumando puntos en Sevilla.

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Parada Militar

¿Cuándo y dónde verla? Parada Militar 2025 presentará espectacular acto de paracaidismo
Reforma de Pensiones

¡Con un aumento histórico! Chile da un gran paso con nueva Reforma de Pensiones
trabajador recibió millonario sueldo por error y ahora fue absuelto

¡Nunca devolvió el dinero! Trabajador que recibió sueldo de $165 millones por error fue absuelto
Universidad de Chile se quedó con la Supercopa al vencer a Colo Colo.

¡Sorprendieron a todos! Celebración de Universidad de Chile afecta Copa Davis
Colo Colo cayó ante la U en la Supercopa.

¡No lo perdonan! Hinchas de Colo Colo tienen al villano de la derrota en la Supercopa
Viceministro boliviano arremetió tras feos dichos de Dra. Cordero

Se fue contra “tamaño” de chilenos: Así respondió viceministro boliviano a polémicos dichos de la Dra. Cordero
Colo Colo cayó de manera inapelable en la Supercopa ante la U.

¡Desesperación total! Se filtra polémica instrucción del banco de Colo Colo contra la U
Profe Artés

“Kaiser el troglodita”: Profe Artés acusó “sometimiento al imperialismo” tras debate presidencial
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

Siguiendo la senda de Almirón: La polémica decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo
cuestionan profesionalismo de jugadores de colo colo.

Avisan que estos tres jugadores hinchas de la U están "destruyendo a Colo Colo desde adentro"

Finalmente, Alexis Sánchez se mantuvo en Europa y volvió al fútbol español para vestirse con la camiseta del Sevilla, equipo que tras tres encuentros disputados sólo ha ganado un partido y con esos tres puntos se ubica en el lugar 12 de la tabla de posiciones, por lo que la misión del delantero nacional es aportar con goles para salir de esta complicada situación.

El Niño Maravilla fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Sevilla, donde además se mostró que llevará el dorsal número 10 y se espera que vuelva a tener protagonismo en un equipo luego de lo que fue su pobre paso el Udinese, donde apenas pudo sumar algunos minutos el semestre pasado, alejado de su rendimiento regular.

Fue el pasado viernes donde Alexis Sánchez tuvo su tan ansiado debut junto al cuadro español donde ingresó en el segundo tiempo y de inmediato comenzó a distribuir el balón. Es más, tuvo una increíble asistencia de taco en el área para que su compañero Gerard Fernández anotara el empate 2-2 en el duelo ante el Elche.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Luego de un gran debut con su asistencia en el partido ante el Elche, los hinchas del Sevilla de inmediato apoyaron a Alexis Sánchez, quien debido a su edad fue bastante cuestionado por su arribo al cuadro español, pero en pocos minutos demostró sus ganas y que aún tiene la capacidad para permanecer en Europa.

Es más, ahora el Niño Maravilla tuvo un destacado gesto que le ganó muchos puntos con los fanáticos del club, quienes aplauden su profesionalismo y compromiso. El tocopillano fue el primero en llegar a los entrenamientos esta semana y comenzar con los trabajos de balón, por lo que se le ve muy comprometido con su nuevo equipo.

NOTAS DESTACADAS

Parada Militar

¿Cuándo y dónde verla? Parada Militar 2025 presentará espectacular acto de paracaidismo
Reforma de Pensiones

¡Con un aumento histórico! Chile da un gran paso con nueva Reforma de Pensiones
trabajador recibió millonario sueldo por error y ahora fue absuelto

¡Nunca devolvió el dinero! Trabajador que recibió sueldo de $165 millones por error fue absuelto
Universidad de Chile se quedó con la Supercopa al vencer a Colo Colo.

¡Sorprendieron a todos! Celebración de Universidad de Chile afecta Copa Davis
Colo Colo cayó ante la U en la Supercopa.

¡No lo perdonan! Hinchas de Colo Colo tienen al villano de la derrota en la Supercopa
Viceministro boliviano arremetió tras feos dichos de Dra. Cordero

Se fue contra “tamaño” de chilenos: Así respondió viceministro boliviano a polémicos dichos de la Dra. Cordero
Colo Colo cayó de manera inapelable en la Supercopa ante la U.

¡Desesperación total! Se filtra polémica instrucción del banco de Colo Colo contra la U
Profe Artés

“Kaiser el troglodita”: Profe Artés acusó “sometimiento al imperialismo” tras debate presidencial
Fernando Ortiz recibe críticas en colo colo.

Siguiendo la senda de Almirón: La polémica decisión de Fernando Ortiz en Colo Colo
cuestionan profesionalismo de jugadores de colo colo.

Avisan que estos tres jugadores hinchas de la U están "destruyendo a Colo Colo desde adentro"
Dónde y cómo ver la Champions League.

Cuándo, dónde y cómo ver: La Champions League vuelve con una fecha 1 llena de partidazos
mensaje de la u contra colo colo.

"Hijos de...": El provocador mensaje de la U contra Colo Colo en camarín del Santa Laura
Johnny Herrera duro análisis de Colo Colo.

Johnny Herrera le da en el piso a Colo Colo tras goleada en Supercopa: “Equipo de segunda…”
Luis Hermosilla en la mira: Carabineros incumplimiento

Luis Hermosilla en la mira: Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario
Sébastien Ogier gana el Rally de Chile

¡Intratable!: Sébastien Ogier gana el Rally de Chile 2025 y es el nuevo líder del Mundial
Chile vence a Luxemburgo en Copa Davis

¡A los Qualifiers 2026!: Barrios y Soto triunfan en dobles y Chile supera a Luxemburgo en Copa Davis
Sebastián Vegas se llena de críticas en Colo Colo

Hinchas de Colo Colo exigen la salida de este jugador tras perder la Supercopa: "No puede jugar más"
jara y resultados cadem presidenciales chile 2025

Encuesta Cadem post-debate: Matthei sube mientras Jara y Kast pierden terreno en carrera presidencial
La U es campeón de la Supercopa

¡Llegó la segunda!: Universidad de Chile aplasta a Colo Colo y es el nuevo campeón de la Supercopa
feid

Artista internacional genera aglomeración en Providencia: El evento sorpresa sin permisos y riesgos de seguridad