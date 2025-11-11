¡SIGUE LA POLÉMICA! El fuerte palito de histórico de Colo Colo a Aníbal Mosa

Aníbal Mosa habla sobre muerte de hincha de Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas
Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate

Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata
Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?

Este fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Durante esta semana se ha vivido una enorme polémica en Colo Colo luego de las declaraciones de Esteban Pavez, quien señaló que como institución, actualmente Universidad Católica era la más grande. Esto provocó gran rechazo desde un sector de los albos, donde incluso se dice que esto habría sepultado su salida del equipo a final de temporada.

El fuerte palito a Mosa

Tras esto Aníbal Mosa le respondió a Pavez, diciendo que la institución más grande es el cacique por sus títulos y su numerosa hinchada. Pero ahora Leonardo Véliz, histórico de los albos, le respondió a Mosa con fuerte palito señalando que, "las instituciones son grandes por su cultura organizacional y filosofía institucional, no sólo por sus trofeos como dice Mosa. Y en eso Colo Colo es un pésimo ejemplo; las rencillas entre dirigentes, por el poder y objetivos con promesas incumplidas, no es merecedor de ser el mejor".

También te puede interesar: ¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos

NOTAS DESTACADAS

Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país

“¿Sabes el miedo que me da?”: Álvaro Díaz, de 31 Minutos, revela su candidato y sincera preocupación por el país
Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones

¿Qué medidas tomó la aerolínea? Latam enfrenta huelga de pilotos tras quiebre en negociaciones
Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”

Chilevisión anuncia transmisión de “Rojo Histórico”, el duelo que homenajeará la hazaña olímpica de Sidney 2000
Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco

Internos pierden batalla legal: Corte rechazó intento de frenar reconversión de Punta Peuco
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Todo listo! Días y horarios confirmados para los amistosos de La Roja
Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad

“Después de todo lo que han hecho”: Exesposa de Eduardo Cruz-Coke y sus sospechas tras petición de familia de Trinidad
Cristián Garín avanza en el Challenger 75 de Antofagasta.

¡Comenzando bien la semana! Cristián Garín tiene un buen debut en Challenger 100 de Montevideo

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! Investigan a más de mil futbolistas en liga europea por apuestas
Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate

Kast y Kaiser arremetieron directamente contra Jeannette Jara en pleno debate: Así respondió la candidata
Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda?

Caso Valentina Alarcón ¿Cómo fue la búsqueda y qué se sabe de la “casa de tortura” donde la encontraron?
el gol fallado por chile sub 17

Pudo cambiar la historia: el insólito gol que falló Chile Sub 17 y que le costó la salida del Mundial
Chile Sub 17 empata con Canadá.

Cayeron luchando: Chile Sub 17 derrota a Canadá pero igualmente queda fuera del Mundial
U de Chile busca a Felipe Mora.

"Conversaciones avanzadas": U de Chile podría fichar al gran anhelo de todos los hinchas
Charles Aránguiz no confirma su estadía en la U.

¡Paren todo! Charles Aránguiz no confirma nada y pone en duda su estadía en U de Chile
Esteban Pavez está furioso en Colo Colo.

Le costaron caro sus dichos: Colo Colo sentencia el futuro de Esteban Pavez con dura decisión
Juan Martín Lucero Colo Colo y la U.

¿Quién se lo quedará? Juan Martín Lucero tiene a su favorito entre Colo Colo y la U
El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser