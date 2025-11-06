¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Si bien La Roja continúa su preparación de cara a los próximos desafíos con dos amistosos confirmados este mes ante Rusia y Perú, una de las grandes incógnitas en el equipo es el próximo director técnico que se hará cargo. Actualmente Nicolás Córdova sigue al mando del equipo, pero se espera que otro estratega quede al mando desde el próximo año.

Pellegrini quiere llegar en algún momento

Una de las opciones que más ilusiona a los hinchas es el caso de Manuel Pellegrini, quien actualmente se encuentra brillando en España con el Real Betis, equipo con quien aún no renueva su contrato y se le vincula a la selección chilena. Es más, el estratega señaló un enorme sueño que tiene con el cuadro nacional, "mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial".

