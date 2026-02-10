¿Se irá del club? El fuerte aviso a Alexis Sánchez por su futuro en el Sevilla

Por: Gonzalo Zamora

Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo continúan su camino en el Sevilla de España, pero lamentablemente el equipo no ha podido tener buenos resultados. Actualmente, se encuentran en la posición 13 de la tabla de colocaciones de La Liga, ubicándose además peligrosamente a solo tres puntos del descenso.

Sumado a este mal presente del equipo, si bien Gabriel Suazo ha ido ganando más protagonismo, el Niño Maravilla ha sido bastante golpeado por las lesiones, por lo que no ha podido estar en todos los encuentros del equipo y tampoco ha tenido tanto protagonismo en los partidos donde ha sumado minutos.

Debido a esto, Alexis Sánchez está siendo bastante criticado tanto por los hinchas como por la prensa española. Pese a contar con el respaldo del director técnico del Sevilla, Matías Almeyda, estas críticas podrían marcar el futuro del tocopillano en el cuadro español de cara a lo que será el resto de la temporada.

Si bien Alexis Sánchez tuvo un rol protagónico en el plantel del Sevilla a través del liderazgo, lamentablemente esto no se ha visto reflejado dentro del terreno de juego. El delantero nacional ha sido golpeado por varias lesiones y en los momentos que sumó minutos no ha podido tener el protagonismo que se esperaba de él.

Fuerte advertencia para su futuro

Debido a esto, la prensa española lanzó una fuerte advertencia por el futuro del Niño Maravilla en el Sevilla, donde específicamente Diario el Sevilla no lo ve con buenos ojos. "El chileno necesita coger ritmo a base de partidos, pero el Sevilla no está para esperar a nadie. Desde luego, nadie en el Sevilla da un euro por que el Niño Maravilla vaya a jugar un año más en Nervión".

