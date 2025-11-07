Totalmente inesperado: El exótico club que viene a la carga por Lucas Assadi

No cabe ninguna duda de que Lucas Assadi es la gran estrella de Universidad de Chile. El talentoso '10' ha explotado en este 2025 y tuvo su año de consolidación, razón por la que muchos clubes se han fijado en él. En este sentido, al atacante lo vienen a buscar desde una liga exótica y totalmente inesperada.

Muchos hinchas se esperaban que su futuro estuviera en Europa o al menos en un club grande de Sudamérica. Sin embargo, al parecer el canterano azul podría continuar su carrera jugando rodeado de camellos y con su billetera explotada.

Desde Egipto buscan a Lucas Assadi

Así lo reveló Rocío Ayala en Radio ADN, donde señaló que "hasta ahora no hay una ofertas formales, pero está en el radar de un equipo… En Egipto el Al Ahly hizo averiguaciones por Assadi. El jugador tiene contrato vigente con la U y está en conversaciones para ver si renueva o no".

Desde Egipto están interesados en Lucas Assadi.

Destacar que el Al Ahly es uno de los clubes más grandes de Egipto e incluso ha dicho presente en muchas de las últimas ediciones del Mundial de Clubes. Es más, en su última participación compitió de igual a igual ante el Inter de Miami, Palmeiras y el Porto.

Así las cosas, desde Egipto quieren quedarse con Lucas Assadi y vienen con un camión de dinero para convencerlo. De todas formas esto es solo un seguimiento previo que aún no se materializa en una oferta formal.

