Totalmente inesperado: El exótico club que viene a la carga por Lucas Assadi

En la U explotan por llamado a Lucas Assadi.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Chile vs Uganda Mundial Sub 17

La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17
U de Chile deja solicitud a la UC.

No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo
Independiente planea trueque para quedarse con Claudio Aquino.

¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo
Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo

¡Acusan extrema crueldad! Cuerpo de universitario desaparecido estuvo en el SML desde el principio
Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes

No cabe ninguna duda de que Lucas Assadi es la gran estrella de Universidad de Chile. El talentoso '10' ha explotado en este 2025 y tuvo su año de consolidación, razón por la que muchos clubes se han fijado en él. En este sentido, al atacante lo vienen a buscar desde una liga exótica y totalmente inesperada.

Muchos hinchas se esperaban que su futuro estuviera en Europa o al menos en un club grande de Sudamérica. Sin embargo, al parecer el canterano azul podría continuar su carrera jugando rodeado de camellos y con su billetera explotada.

Desde Egipto buscan a Lucas Assadi

Así lo reveló Rocío Ayala en Radio ADN, donde señaló que "hasta ahora no hay una ofertas formales, pero está en el radar de un equipo… En Egipto el Al Ahly hizo averiguaciones por Assadi. El jugador tiene contrato vigente con la U y está en conversaciones para ver si renueva o no".

Quizás te pueda interesar: ¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar

En Egipto quieren a Lucas Assadi.
Desde Egipto están interesados en Lucas Assadi.

Destacar que el Al Ahly es uno de los clubes más grandes de Egipto e incluso ha dicho presente en muchas de las últimas ediciones del Mundial de Clubes. Es más, en su última participación compitió de igual a igual ante el Inter de Miami, Palmeiras y el Porto.

Así las cosas, desde Egipto quieren quedarse con Lucas Assadi y vienen con un camión de dinero para convencerlo. De todas formas esto es solo un seguimiento previo que aún no se materializa en una oferta formal.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Chile vs Uganda Mundial Sub 17

La Roja necesita ganar: cómo, cuándo y dónde ver el Chile vs Uganda del Mundial Sub 17
U de Chile deja solicitud a la UC.

No se rinden: U de Chile vuelve a la carga para quedarse con esta exfigura de Colo Colo
Independiente planea trueque para quedarse con Claudio Aquino.

¿Quién gana? El trueque que planea Independiente para sacar a Claudio Aquino de Colo Colo
Arturo Vidal contra dirigente de Blanco y Negro.

No se aguantan: Arturo Vidal se defiende de las críticas y carga contra dirigente de Colo Colo

¡Acusan extrema crueldad! Cuerpo de universitario desaparecido estuvo en el SML desde el principio
Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina

¡Podría ser la clave! Psicóloga amiga de Trinidad Cruz-Coke fue citada a declarar por brutal crimen en La Reina
u de chile en copa sudamericana.

¡Pensando en 2026! Universidad de Chile tiene en la mira a un viejo conocido
Manuel Pellegrini tiene opciones de venir a Chile.

¿Aún hay esperanza? El fuerte deseo de Manuel Pellegrini con La Roja
El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

“¡Ay, los hue… graves!”:  El furioso descargo de Neme tras revuelo por polémico rap de Evelyn Matthei

¡Terremoto en el fútbol chileno! Equipo de Primera B pierde su licencia de clubes
Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¿Fue culpa del perro? Abogado de Jorge Ugalde lanzó insólita teoría sobre pruebas en triple homicidio

¡La promesa del tenis nacional! Antonia Vergara alcanza un gran hito en su carrera con solo 18 años
Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros

¡Tocó una fibra sensible! Camila Flores despierta repudio tras fuerte encontrón con Rodrigo Rettig en Sin Filtros
Promesa del fútbol chileno se confiesa.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran promesa del fútbol chileno elige al equipo grande donde sueña jugar
Iván Zamorano se compara con Erling Haaland.

Iván Zamorano se compara con estrellas mundiales y es claro: "más que Haaland..."
Maximiliano Falcón no volverá a Colo Colo.

¿Se dará algún día? Agente de Maximiliano Falcón tantea posible regreso a Colo Colo
Matías Zaldivia deja dura acusación en la U.

Aún duele: Matías Zaldivia recuerda eliminación en Sudamericana y deja polémica acusación
Charles Aránguiz exige para seguir en la U.

Atención azules: las exigencias de Charles Aránguiz para renovar con la U

“Es el mayor reconocimiento”: La emotiva propuesta de alcalde Sichel en homenaje a Héctor Noguera
Core del Biobio fue acusado de agresión sexual

Importante autoridad regional acusada de agresión sexual en fiesta de Halloween ¡Suspendieron su militancia!