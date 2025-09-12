El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 

Con el adiós de los grandes de siempre y Novak Djokovic acercándose al final de su carrera, el tenis mundial abre un capítulo dominado por talento joven y europeo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han irrumpido con fuerza en el circuito, destacando en los torneos más importantes y mostrando que la élite del deporte tiene nuevos protagonistas.

Ambos jugadores se han enfrentado en varias finales de Grand Slam durante 2025, con victorias repartidas entre el español y el italiano, y el reciente US Open coronando a Alcaraz como campeón del torneo en Nueva York.

Posible conflicto fuera de la cancha

Fuera de las canchas, la atención también se centra en la vida personal de los tenistas, con rumores de un posible triángulo amoroso que involucra a la modelo estadounidense Brooks Nader. Se dice que Nader, anteriormente vinculada a Sinner, habría tenido acercamientos con Alcaraz durante el torneo.

La polémica se intensificó cuando Grace Nader, hermana de la modelo, comentó en un evento de la Semana de la Moda de Nueva York que “los rumores son ciertos”, aunque aclaró que “salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”.

Por otro lado, el periodista español Alberto Guzmán desmintió la relación, asegurando que Alcaraz está soltero y que no mantiene vínculos amorosos formales, según confirmó tras consultar a su círculo cercano.

“No están saliendo, no es una relación oficial. Él (Alcaraz) confirmó a sus allegados que está soltero y que no tiene intención de tener relaciones serias. Quizás ella no esté bien informada”, aseguraron.

Entre partidos decisivos y la cobertura mediática, la juventud de Alcaraz y Sinner no solo redefine el tenis europeo sino que también genera historias fuera de la cancha que mantienen a los fanáticos y medios en vilo.

