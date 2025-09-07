¡Superó a Sinner!: Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025 y se alza como nuevo N°1 del mundo

Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025

Por: Kevin Vejar

Luego de un partido que se extendió por 2 horas y 42 minutos en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner, se quedó con la gran final masculina del US Open 2025 y, por si eso no era suficiente, le arrebató al italiano la punta del ranking ATP, alzándose como nuevo N°1 del mundo.

Efectivamente, el español de 22 años se impuso por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, poniendo fin a un total de 65 semanas consecutivas en las que Sinner apareció en lo más alto de la clasificación a nivel planetario, la cual, desde el próximo lunes, ubicará al nacido en Murcia por sobre todos los profesionales de este deporte.

Tras este verdadero duelo de titanes, el campeón demostró que no solo tiene categoría dentro de la cancha, pues se deshizo en elogios para su oponente e incluso bromeó con su sana rivalidad: "Fue un partido muy duro. Es increíble el nivel de Jannik. Pareciera que ahora lo veo más que mi familia. Ha sido un gran rival".

Y por supuesto, le dedicó este histórico triunfo a sus más cercanos, quienes pudieron ser testigos de cómo Carlos Alcaraz levantó el sexto Grand Slam de su notable carrera profesional: "Quiero dar las gracias a mi equipo y familia que hoy me acompaña". "Gracias a ellos todo esto es posible", cerró emocionado.

¡Un premio millonario!

Cabe mencionar que el nuevo ganador del US Open 2025 no solo se llevó la gloria y el reconocimiento que significa el título, pues además, Alcaraz se adjudicó el premio monetario más alto en la historia del certamen: 5 millones de dólares. Por su parte, Jannik Sinner se embolsó US$2,5 millones como subcampeón.

