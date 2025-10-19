Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana: "Le dimos tiempo"

Las autoridades judiciales de San Bernardo han decidido mantener en prisión preventiva a J.E.B.O., hombre de 44 años vinculado a la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años que no ha sido localizada desde hace más de dos semanas.

Según información de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente difundida por BioBioChile, el imputado enfrenta cargos por secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia, mientras que la investigación tendrá un plazo de 120 días para avanzar en la recopilación de pruebas.

El fiscal Marcos Pastén explicó la medida: “El Tribunal acogió todos los argumentos de la Fiscalía. Ha decretado la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad constituye un peligro, no solamente para la seguridad de la sociedad, sino que, especialmente, un peligro para la seguridad de las víctimas y, evidentemente peligro de fuga”.

Pastén agregó que los antecedentes reunidos respaldan la participación del acusado en los hechos: “Nosotros hemos dado cuenta de cómo esta persona, aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, la privó de su libertad, no permitió que recuperara su libertad ambulatoria y hasta el día de hoy, 15 días después, no entrega antecedentes del paradero de Krishna”.

Además, el fiscal señaló que se pudo establecer un contexto delictivo y posibles motivaciones: “Logramos acreditar, a juicio del tribunal, que existen móviles por parte del imputado para haber actuado de esta manera (…) estamos hablando de un contexto de personas que se dedican, en el caso del imputado, al narcotráfico, y también de alguien que, en otras ocasiones, habría actuado violentamente”.

Reacción de la familia

La hermana de Krishna, Cristal Aguilera, se mostró conforme con la decisión: "Estoy de acuerdo con que este hombre quede en prisión, para que le dé tiempo a los fiscales y la PDI para que sigan trabajando".

Sobre el comportamiento del imputado al verla, Cristal comentó: "Este desgraciado no me mira. No me da la cara" y agregó: "Este hombre no mira, se acusa solo". La familiar también denunció que el detenido "no colaboró con nada", omitiendo información clave sobre el paradero de Krishna.

Llamado a los involucrados

Cristal Aguilera hizo un llamado a quienes pudieran tener relación con la desaparición de su hermana: "Solo quiero decir a las personas que están involucradas en esto, hombres y mujeres, que hablen. Si no hablan, va a ser peor para todos ellos. Yo no me voy a cansar hasta encontrar a mi hermana".

Agregó que no podía brindar más detalles debido a que "estas personas no actúan solas. No puedo dar muchas declaraciones, no puedo decir mucho, porque es una investigación privada", y señaló que los sospechosos "habían amenazado a mi hermana. Para mí, son todos sospechosos".

Aunque el imputado fue vinculado con tráfico de drogas, la policía no halló evidencias en las propiedades inspeccionadas: "Le dimos muchos días para que este hombre limpiara los departamentos y las casas donde llegaron. Entonces le dimos tiempo. Hay evidencia de que el hombre es un narcotraficante, pero en los departamentos no se encontró droga".

Cristal Aguilera destacó la labor de las autoridades: "Lamentablemente, al principio se dio información que no era. Entonces ahí se demoraron un poco más, pero ahora me siento conforme con todo lo que están trabajando". Reafirmó su compromiso con la búsqueda: "No voy a descansar, voy a seguir haciendo marchas hasta que se encuentre a mi hermana".

El Ministerio Público continúa las diligencias para esclarecer el caso y determinar el destino de Krishna Aguilera, desaparecida hace más de dos semanas en la zona sur de la Región Metropolitana.