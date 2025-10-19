Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana: "Le dimos tiempo"

Prisión preventiva a sospechoso de desaparición de Krishna Aguilera genera reacción de su hermana

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta
hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20

Las autoridades judiciales de San Bernardo han decidido mantener en prisión preventiva a J.E.B.O., hombre de 44 años vinculado a la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años que no ha sido localizada desde hace más de dos semanas.

Según información de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente difundida por BioBioChile, el imputado enfrenta cargos por secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción a la justicia, mientras que la investigación tendrá un plazo de 120 días para avanzar en la recopilación de pruebas.

El fiscal Marcos Pastén explicó la medida: “El Tribunal acogió todos los argumentos de la Fiscalía. Ha decretado la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad constituye un peligro, no solamente para la seguridad de la sociedad, sino que, especialmente, un peligro para la seguridad de las víctimas y, evidentemente peligro de fuga”.

Pastén agregó que los antecedentes reunidos respaldan la participación del acusado en los hechos: “Nosotros hemos dado cuenta de cómo esta persona, aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, la privó de su libertad, no permitió que recuperara su libertad ambulatoria y hasta el día de hoy, 15 días después, no entrega antecedentes del paradero de Krishna”.

Además, el fiscal señaló que se pudo establecer un contexto delictivo y posibles motivaciones: “Logramos acreditar, a juicio del tribunal, que existen móviles por parte del imputado para haber actuado de esta manera (…) estamos hablando de un contexto de personas que se dedican, en el caso del imputado, al narcotráfico, y también de alguien que, en otras ocasiones, habría actuado violentamente”.

Reacción de la familia

La hermana de Krishna, Cristal Aguilera, se mostró conforme con la decisión: "Estoy de acuerdo con que este hombre quede en prisión, para que le dé tiempo a los fiscales y la PDI para que sigan trabajando".

Sobre el comportamiento del imputado al verla, Cristal comentó: "Este desgraciado no me mira. No me da la cara" y agregó: "Este hombre no mira, se acusa solo". La familiar también denunció que el detenido "no colaboró con nada", omitiendo información clave sobre el paradero de Krishna.

Llamado a los involucrados

Cristal Aguilera hizo un llamado a quienes pudieran tener relación con la desaparición de su hermana: "Solo quiero decir a las personas que están involucradas en esto, hombres y mujeres, que hablen. Si no hablan, va a ser peor para todos ellos. Yo no me voy a cansar hasta encontrar a mi hermana".

Agregó que no podía brindar más detalles debido a que "estas personas no actúan solas. No puedo dar muchas declaraciones, no puedo decir mucho, porque es una investigación privada", y señaló que los sospechosos "habían amenazado a mi hermana. Para mí, son todos sospechosos".

Aunque el imputado fue vinculado con tráfico de drogas, la policía no halló evidencias en las propiedades inspeccionadas: "Le dimos muchos días para que este hombre limpiara los departamentos y las casas donde llegaron. Entonces le dimos tiempo. Hay evidencia de que el hombre es un narcotraficante, pero en los departamentos no se encontró droga".

Cristal Aguilera destacó la labor de las autoridades: "Lamentablemente, al principio se dio información que no era. Entonces ahí se demoraron un poco más, pero ahora me siento conforme con todo lo que están trabajando". Reafirmó su compromiso con la búsqueda: "No voy a descansar, voy a seguir haciendo marchas hasta que se encuentre a mi hermana".

El Ministerio Público continúa las diligencias para esclarecer el caso y determinar el destino de Krishna Aguilera, desaparecida hace más de dos semanas en la zona sur de la Región Metropolitana.

NOTAS DESTACADAS

Abogado lanzó descargo contra justiciero de Recoleta

“¡Este tipo los puede dejar libres!”: Abogado lanza dura crítica contra “justiciero” de Recoleta
hermana Krishna Aguilera reacciona a nuevos antecedentes

“Este hombre no va a pisar la calle”: La nueva hipótesis de hermana de Krishna Aguilera en medio de búsqueda
Dónde y cómo ver la Champions League.

¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League
Mayne-Nicholls critica a presidente Gabriel Boric

¡Le hizo contundente advertencia! Harold Mayne-Nicholls critica a Boric por tintes políticos en campaña
Esteban Pavez no fue citado en Colo Colo.

¡Para no creer! Revelan la verdadera razón de la ausencia de Esteban Pavez en Colo Colo

¿Así pasarán las penas? Relator argentino ataca a Chile por Mundial sub-20
diputado UDI habla sobre tragedia en Recoleta y JC explota

“La gente no los quiere, no les cree”: JC estalló en vivo contra diputado UDI que habló de tragedia en Recoleta

¡"Es un vendehumo"! Mauricio Pinilla ataca con todo a Fernando Ortiz en Colo Colo
quién es el justiciero de Recoleta

El “justiciero” de Recoleta: ¿Quién es el hombre que persiguió a delincuentes que chocaron con furgón escolar?
Arturo Vidal Colo Colo

¡Siguen sensibles! Periodista argentino ataca gratuitamente a Vidal por Mundial sub-20
Gianluca Prestianni carga contra Chile.

¿Enemigo de una nación? Gianluca Prestianni dedica nuevos e irónicos comentarios a Chile
Esteban Paredes recibe nueva denuncia.

Sin descanso: el nuevo equipo de Primera B que denuncia a Esteban Paredes y Santiago Morning
La serena denuncia a Limache en Copa Chile.

Nueva polémica: La Serena acusa a Limache y busca pasar por secretaría a final de Copa Chile
En Argentina estallan por perder Mundial Sub 20.

Están traumados: leyenda argentina critica y culpa a Chile por perder el Mundial Sub 20
Colo Colo vs. Deportes Limache tiene cambio de hora.

 Anótelo en su agenda: Colo Colo vs. Deportes Limache sufre cambio de horario
Accidente fatal de furgón escolar en Recoleta

¡Caos total en Recoleta! Delincuentes provocan accidente fatal con furgón lleno de niños
arturo vidal recibe millonaria demanda

¡Dedo para abajo! Colo Colo no apoya refuerzo aconsejado por Arturo Vidal
Fundación Soymás abre admisiones para capacitar a madres jóvenes

“Sueña sin límites”: Fundación Soymás abre admisiones 2026 para darle impulso laboral a madres jóvenes
Universidad de Chile recive fuertes amenazas de Lanús.

¡Fuertes amenazas! Hinchas de Lanús encienden la previa con Universidad de Chile
Las causas del corte de luz en Santiago

¡Más de 500.000 clientes afectados! Revelan la causa tras masivo corte de luz en la Región Metropolitana