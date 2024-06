Chileno acusado de femicidio en Argentina: exnovia revela violentos comportamientos del sujeto y su familia

En una entrevista para CHV Noticias la exnovia de Felipe Herrera (39) reveló los violentos comportamientos que tenía el sujeto durante su relación y el respaldo que recibía de sus padres, quienes le bajaban el perfil a los maltratosque ejercía el chileno. En concreto, Jael Bitrán víctima de Herrera confesó que la agredió durante gran parte de la relación.

Recordemos que Herrera confirmó el femicidio de su pareja en Córdoba Argentina, un caso que ha impactado al país vecino debido a la brutalidad con la que actuó el sujeto quien apuñaló en reiteradas ocaciones a la mujer tras una discusión. Cabe mencionar que, los vecinos del lugar llamaron a la Policía tras escuchar desgarradores gritos, encontrándose en el sitio con Verónica Heredia, de 34 años fallecida.

¿Qué dijo la expareja del chileno?

En 2022, Herrera fue condenado por lesiones menos graves contra su pareja de esa época quien decidió hablar tras enterarse del crimen. “Él era una persona de muy pocos amigos, muy cercano a su papá y a su mamá, ese era su círculo” partió diciendo la mujer para el medio mencionado para posteriormente referirse a la agresión que sufrió.

“En mi caso, la vez que me agredió fue la única vez y yo pude salir porque llamé a mi mamá, llamé a mi papá, y después nunca volví a esa relación. Pero el día que a mi me pasó esta agresión llegó su papá al departamento y me dice ‘de nuevo con la misma cuestión’. Y después cuando llega su mamá, me mira y me dice ‘mijita, pero si esos moretones se tapan con maquillaje, para qué llamaste a tu mamá’” contó.

“Claramente sus papás sabían todo lo que había pasado anteriormente y tapaban todo lo que su hijo hacía” añadió sobre el rol de los padres del imputado. Sobre la misma aclaró que “no voy a contar lo que me pasó a mi porque es muy fuerte, pero ambas historias de otra expareja y yo, el patrón es el mismo: ambos fueron por celos, a ambas nos agredió muy fuerte. Él, una vez terminada la agresión, se entrega como lo hizo en el caso de ahora. Es un patrón”.

“Lo que yo más recuerdo es que cuando, terminamos el juicio, el fiscal dijo que esto era un patrón que se estaba repitiendo y que si esto se volvía a repetir y quedaba libre, él iba a asesinar a otra persona. Y lamentablemente fue lo que pasó” cerró.

