¡Sacaron chispas!: El tenso cruce de Lamine Yamal y Arda Güler en la goleada de España a Turquía

Lamine Yamal y Arda Güler a los empujones

Por: Kevin Vejar

En una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo a la Copa del Mundo 2026, España aplastó categóricamente a Turquía como visitante, encuentro en el que llamó fuertemente la atención el cruce que protagonizaron Lamine Yamal y Arda Güler, estrellas del FC Barcelona y Real Madrid respetivamente.

Así es, como ayer lo hizo la Portugal de Cristiano Ronaldo ante Armenia, los dirigidos de Luis De La Fuente también quisieron demostrar su poderío en el 'Viejo Continente', y de qué manera: con un doblete de Pedri, un hat-trick de Mikel Merino y un gol de Ferran Torres, se llevaron un escandaloso marcador de 6 a 0.

Sin embargo, no solo se está hablando de la goleada, pues una vez más el barcelonismo y el madridismo se ven enfrentados en las redes debido a una imagen que está dando la vuelta al mundo, en la que Yamal y Güler, dos de las mayores promesas del fútbol mundial, se enfrascaron en una llamativo cara a cara en pleno partido.

Resulta que cuando los ánimos ya estaban caldeados, y el volante del Madrid se preparaba para lanzar un tiro libre, apareció el nuevo '10' blaugrana para impedir la ejecución rápida de su rival. ¿La respuesta de Güler? No uno, sino dos empujones a Lamine, que fiel a su estilo, esbozó una enorme e irónica sonrisa.

¿Ya no lo respeta?

El cruce de ambas estrellas se vuelve aún más llamativo considerando que en la previa del partido, Arda Güler se deshizo en elogios para Lamine Yamal: "No me sorprende lo que está mostrando, porque tiene un gran talento y hará todo lo posible para complicarnos las cosas". "Le deseo lo mejor", afirmaba el turco. ¿Habrá cambiado de opinión?

