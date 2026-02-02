VIDEO | ¡Se vendría un fuerte castigo! El duro informe arbitral que complica a Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

Este viernes Universidad de Chile dio el vamos a una nueva temporada del Campeonato Nacional al enfrentarse en condición de local a Audax Italiano en un partido que causaba gran expectación ya que además significaba el regreso de Eduardo Vargas a vestir la camiseta de los azules tras varios años en el extranjero.

El partido estuvo bastante peleado y comenzó de inmediato con polémica en el minuto 20', luego que Felipe Salomoni recibiera la primera tarjeta roja de la temporada por un codazo a un jugador audino. Si bien los equipos no lograron hacerse daño, en los descuentos Juan Martín Lucero también fue expulsado, nuevamente por un codazo a un rival.

Pese a tener dos expulsados, Audax Italiano no pudo aprovechar la superioridad numérica y terminó empatando sin goles ante Universidad de Chile, decretando así el primer empate en el Campeonato Nacional, en un encuentro que estuvo bastante marcado por los incidentes en la barra del romántico viajero.

Más allá del empate y los dos expulsados, lo que marcó el encuentro entre Universidad de Chile y Audax Italiano fueron los incidentes ocasionados en la barra del romántico viajero, quienes incluso provocaron fuego en dos sectores del estadio nacional, poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes y la continuación del encuentro.

Les pueden caer las penas del infierno

Tras estos lamentables hechos, ahora la preocupación de la dirigencia azul será el castigo que caerá sobre el equipo, sobre todo tras el fuerte informe arbitral del juez Gastón Philippe. Es aquí donde el colegiado señala con lujo de detalles y con una amplia extención todos los hechos que ocurrieron en el recinto deportivo, desde los primeros incidentes al comienzo del encuentro, hasta el desenlace con el fuego en algunos sectores.

Revisa a continuación algunas imágenes de los incidentes de aquel partido:

