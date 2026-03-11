¡Siguen imparables! El Bodo/Glimt continúa sorprendiendo en la Champions League

El día de ayer se disputaron los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League, donde se dieron algunas sorpresas y un par de llaves incluso pudieron haber quedado cerradas por completo sin disputarse los duelos de vuelta.

Uno que sorprendió fue el caso del Galatasaray, quienes vencieron por la cuenta mínima al Liverpool como local. Además están las fuertes goleadas del Atlético de Madrid por 5-2 al Tottenham y del Bayern Munich por 6-1 sobre el Atalanta.

Los partidos de vuelta de estos octavos de final de la Champions League se disputarán la próxima semana, específicamente los días martes y miércoles, donde se conocerá a los equipos que continuarán avanzando a los cuartos de final.

Uno de los equipos revelación en esta edición de la Champions League es el cuadro noruego del Bodo/Glimt, quienes clasificaron a los playoffs de la competencia luego de victorias sobre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Luego para entrar a los octavos de final vencieron tanto en la ida como en la vuelta al Inter de Milán.

¿Pueden ir por la gloria máxima?

El día de ayer en los octavos de final se enfrentaron en condición de local al Sporting de Lisboa, donde mostraron todo su poderío y se quedaron con el partido por un contundente 3-0. Con esto tienen una enorme ventaja para el duelo de vuelta y ya tendrían un pie dentro en los cuartos de final de la competición.

