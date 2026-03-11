¡Siguen imparables! El Bodo/Glimt continúa sorprendiendo en la Champions League

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

El día de ayer se disputaron los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League, donde se dieron algunas sorpresas y un par de llaves incluso pudieron haber quedado cerradas por completo sin disputarse los duelos de vuelta.

Uno que sorprendió fue el caso del Galatasaray, quienes vencieron por la cuenta mínima al Liverpool como local. Además están las fuertes goleadas del Atlético de Madrid por 5-2 al Tottenham y del Bayern Munich por 6-1 sobre el Atalanta.

Los partidos de vuelta de estos octavos de final de la Champions League se disputarán la próxima semana, específicamente los días martes y miércoles, donde se conocerá a los equipos que continuarán avanzando a los cuartos de final.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Uno de los equipos revelación en esta edición de la Champions League es el cuadro noruego del Bodo/Glimt, quienes clasificaron a los playoffs de la competencia luego de victorias sobre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Luego para entrar a los octavos de final vencieron tanto en la ida como en la vuelta al Inter de Milán.

¿Pueden ir por la gloria máxima?

El día de ayer en los octavos de final se enfrentaron en condición de local al Sporting de Lisboa, donde mostraron todo su poderío y se quedaron con el partido por un contundente 3-0. Con esto tienen una enorme ventaja para el duelo de vuelta y ya tendrían un pie dentro en los cuartos de final de la competición.

También te puede interesar: ¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

NOTAS DESTACADAS

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados
VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia