El amor lo vuelve a perjudicar: El duro drama que vive Alexis Sánchez para encontrar club

Alexis Sánchez ha vivido fuertes últimas temporada en Europa debido a su bajón de rendimiento, pero eso no es todo. Y es que el delantero nacional ahora tiene que afrontar otro duro drama que lo está perjudicando al momento de encontrar equipo para continuar su carrera.

Según reveló La Tercera, el "Niño Maravilla" será padre junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova, razón por la que tuvo que rechazar ofertas de diversos clubes, entre ellos, equipos de la MLS de Estados Unidos y la liga de Turquía.

Las complicaciones que están teniendo los ciudadanos rusos en cuanto a restricciones migratorias están imposibilitando a la pareja de Sánchez cuando intenta obtener su Visa, lo que está imposibilitando que el atacante pueda elegir libremente dónde jugar.

¿Hasta cuándo tiene Alexis Sánchez para encontrar club?

El panorama de Alexis es bastante complejo debido a que el mercado de fichajes finaliza el 2 de septiembre en España, Francia e Italia. Incluso en Turquía, otro de los países desde donde recibió interés, puede recibir jugadores hasta el 1 del mismo mes.

Escenario complejo para un futbolista que ya sufrió problemas en la temporada anterior donde, por complicaciones de encontrar club, terminó sin pretemporada, lesionado la mayor parte del año y sin nada de regularidad.

