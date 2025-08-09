El ácido análisis de Gustavo Álvarez sobre el mercado de fichajes en la U: "No me parece que..."

Gustavo Álvarez U de Chile

Por: Kevin Vejar

Universidad de Chile goleó 4-1 a Unión Española por la fecha 19 de la Liga de Primera, resultado que mantiene firmes a los azules en la lucha por el título. Sin embargo, en la conferencia post partido, Gustavo Álvarez fue consultado por el mercado de pases, y su respuesta parece dejar en evidencia la distancia entre el DT y la dirigencia.

Para comenzar el mano a mano con los medios, el estratega destacó el trabajo de sus dirigidos esta tarde: "Muy buen primer tiempo en líneas generales, fue un trámite parejo, tuvimos que acomodarnos al dibujo del rival que jugó de una forma que no lo venía haciendo. Ajustamos algo ahí tácticamente en el entretiempo".

En esa línea, afirmó que el resultado fue totalmente justo, pues siente que el Romántico Viajero dominó a lo largo de todo el compromiso: "Con la excepción del penal, las situaciones han sido nuestras, dos o tres en el primer tiempo, en el segundo hubo algunas más, y bueno, me parece que ganamos con justicia".

Además, sacó pecho por la manera en que los universitarios supieron revertir el marcador que los hispanos abrieron tempranamente: "Partir en desventaja siempre es una prueba de carácter, si uno parte en desventaja y termina dándolo vuelta, es como que tiene un doble valor, y eso habla del carácter del equipo".

Y ya sobre el final, consultado por la gestión de Azul Azul en el reciente mercado de fichajes y el delantero que solicitó pero nunca llegó, Álvarez fue tajante: "Ya está cerrado, ya no me parece que haga bien seguir hablando del tema, nos tenemos que enfocar ya en el partido del miércoles, tenemos muy poco tiempo".

