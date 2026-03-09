Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado
¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo
Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

¡Sigue dando dinero! La millonaria cláusula que debe pagar el Pisa FC por Felipe Loyola

A menos de dos días de la entrada del nuevo Gobierno del presidente electo José Antonio Kast, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó durante la tarde de este lunes quiénes integrarán la delegación oficial que asistirá a la ceremonia de cambio de mando.

Cabe recordar que, durante las últimas semanas, la relación entre Chile y Estados Unidos ha pasado por importantes momentos de tensión a raíz del proyecto de cable submarino de fibra óptica con China.

Dicho plan despertó alertas desde Washington por un presunto impacto en seguridad y soberanía tecnológica, además de abrir un flanco internacional, marcado por las gestiones del país norteamericano para intentar frenar su desarrollo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Delegación apunta a “resetear” relación con Chile

Ahora, mediante una declaración oficial recogida por BiobioChile, se dio a conocer que el subsecretario estadounidense, Christopher Landau, será quien lidere la delegación presidencial — compuesta también por otros altos funcionarios— que viajará, del 10 al 12 de marzo, para asistir a la investidura de Kast.  

En el comunicado, afirmaron que “durante su visita, el subsecretario se reunirá con el presidente electo Kast y altos funcionarios chilenos para resetear la relación entre Estados Unidos y Chile y sentar las bases para avanzar en prioridades compartidas, como la modernización de nuestra alianza en materia de seguridad, la protección de las cadenas de suministro y la expansión de los lazos comerciales para atraer inversión estadounidense”. 

Emitieron alerta por manifestaciones 

Eso sí, de acuerdo con el citado medio, la Embajada de Estados Unidos en Chile también difundió una advertencia dirigida a sus ciudadanos a raíz de una “manifestación programada para realizarse frente a la Embajada en Santiago, Chile, a las 18:00 horas del martes 10 de marzo de 2026”.

En ese sentido, llamaron a tener precaución pues, según ellos, “incluso las manifestaciones que están destinadas a ser pacíficas pueden volverse confrontacionales y escalar rápidamente”.

“Las autoridades locales podrían aumentar las medidas de seguridad, incluyendo cierres de calles, restricciones de tránsito o una mayor presencia policial en las zonas donde ocurran manifestaciones”, sentenciaron desde la cancillería norteamericana. 

Te puede interesar: ¡En medio de tensión por “cable chino”! Kast desata advertencias sobre posible “besamanos político” por viaje a cumbre de Trump

NOTAS DESTACADAS

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado
¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre

¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo
Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

¡Sigue dando dinero! La millonaria cláusula que debe pagar el Pisa FC por Felipe Loyola
Ni $500 ni $1.000 millones: La millonaria cifra récord que ganó el presidente de Falabella en 2025

Ni $500 ni $1.000 millones: La millonaria cifra récord que ganó el presidente de Falabella en 2025
Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Gremio e Inter casi se van a las manos.

VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cristián Zavala y su desahogo en Coquimbo Unido.

¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA