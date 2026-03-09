Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

A menos de dos días de la entrada del nuevo Gobierno del presidente electo José Antonio Kast, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó durante la tarde de este lunes quiénes integrarán la delegación oficial que asistirá a la ceremonia de cambio de mando.

Cabe recordar que, durante las últimas semanas, la relación entre Chile y Estados Unidos ha pasado por importantes momentos de tensión a raíz del proyecto de cable submarino de fibra óptica con China.

Dicho plan despertó alertas desde Washington por un presunto impacto en seguridad y soberanía tecnológica, además de abrir un flanco internacional, marcado por las gestiones del país norteamericano para intentar frenar su desarrollo.

Delegación apunta a “resetear” relación con Chile

Ahora, mediante una declaración oficial recogida por BiobioChile, se dio a conocer que el subsecretario estadounidense, Christopher Landau, será quien lidere la delegación presidencial — compuesta también por otros altos funcionarios— que viajará, del 10 al 12 de marzo, para asistir a la investidura de Kast.

En el comunicado, afirmaron que “durante su visita, el subsecretario se reunirá con el presidente electo Kast y altos funcionarios chilenos para resetear la relación entre Estados Unidos y Chile y sentar las bases para avanzar en prioridades compartidas, como la modernización de nuestra alianza en materia de seguridad, la protección de las cadenas de suministro y la expansión de los lazos comerciales para atraer inversión estadounidense”.

Emitieron alerta por manifestaciones

Eso sí, de acuerdo con el citado medio, la Embajada de Estados Unidos en Chile también difundió una advertencia dirigida a sus ciudadanos a raíz de una “manifestación programada para realizarse frente a la Embajada en Santiago, Chile, a las 18:00 horas del martes 10 de marzo de 2026”.

En ese sentido, llamaron a tener precaución pues, según ellos, “incluso las manifestaciones que están destinadas a ser pacíficas pueden volverse confrontacionales y escalar rápidamente”.

“Las autoridades locales podrían aumentar las medidas de seguridad, incluyendo cierres de calles, restricciones de tránsito o una mayor presencia policial en las zonas donde ocurran manifestaciones”, sentenciaron desde la cancillería norteamericana.

