¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026

Por: Kevin Vejar

Durante este sábado se llevó a cabo el esperado sorteo del Chile Open 2026, donde el Main Draw y la poca fortuna definieron que dos de los cinco tenistas que representarán a nuestro país deberán verse las caras nada más y nada menos que en la primera ronda del torneo ATP 250 que tendrá sede en San Carlos de Apoquindo.

Así es, el certamen que arrancará su cuadro principal el día lunes 23 de febrero, tendrá un atractivo mano a mano de compatriotas en su ronda inicial, pues Alejandro Tabilo (68°) y Tomás Barrios (107°) se enfrentarán por sexta vez en sus carreras, donde el chillanejo lidera el historial con cuatro triunfos ante el 'Jano'.

Más adelante se espera otro cruce de chilenos, y es que Nicolás Jarry (143°) jugará ante un oponente proveniente de la Qualy, pero lo curioso es que si consigue vencer a su rival, podría toparse con su colega Matías Soto (317°), quien antes tendrá que hacer frente al argentino Tomás Etcheverry (51°) en su estreno.

Y por último, aparece Cristian Garín (88°), raqueta número 2 de Chile que en esta primera ronda intentará superar al argentino Juan Manuel Cerúndolo (78°) en un enfrentamiento sin precedentes, aunque si bien el trasandino llega mejor en el ránking, el 'Gago' espera hacer valer su localía en el ATP de Santiago.

Los chilenos que no llegaron al cuadro principal

Cabe mencionar que mientras Alejandro Tabilo, Tomás Barrios, Nicolás Jarry, Matías Soto, y Cristian Garín representarán a nuestro país en el Chile Open 2026, todos sus compatriotas que jugaban la etapa clasificatoria quedaron oficialmente eliminados, siendo estos Nicolás Villalón, Daniel Núñes y Benjamín Torrealba.

