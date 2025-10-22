¡Vuelco total! El duelo de Barcelona y Villarreal en Miami sufre grandes cambios

Por: Gonzalo Zamora

El día de ayer, el Barcelona enfrentaba la tercera fecha de la fase todos contra todos de la Champions League, donde debía enfrentar al Olympiacos. El cuadro español venía de perder por 2-1 ante el PSG y en la primera fecha había logrado una victoria ante el Newcastle. Por otro lado, el cuadro griego suma un empate sin goles con el Pafos y una derrota ante el Arsenal.

El duelo fue dominado en todo momento por el cuadro azul-grana, donde Fermín López fue una de las grandes figuras al anotar un triplete en los minutos 7', 39' y 76', respectivamente. A él se sumó el doblete de Marcus Rashford a los 74' y 79', mientras que Lamine Yamal anotó el sexto de penal. Ayou El Kaabu anotó el descuento para decretar el definitivo 6-1 en favor del equipo español.

Con este resultado, el Barcelona se ubica en la novena posición de la Champions League con seis unidades, mientras que el Olympiacos se sigue undiendo en el puesto 33 con sólo una unidad. En la próxima fecha, los españoles visitarán al Club Brujas, mientras que el cuadro griego deberá ser local ante el PSV.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Pero más allá de los deportivo, el Barcelona había encendido una enorme polémica en el último mes, ya que se había anunciado que el encuentro que debían disputar en diciembre por La Liga ante el Villarreal se disputaría en Estados Unidos, específicamente en Miami, esto como una forma de internacionalizar la liga española.

El partido no se mueve de España

Pero ahora y según la información de las últimas horas, La Liga anunció a través de un comunicado que decidieron cancelar la realización de este encuentro en Miami. Todo esto en medio de una ola de críticas a esta decisión, donde incluso varios de los equipos españoles en la última jornada de la competencia local habían realizado protestas en sus encuentros por esto mismo.

