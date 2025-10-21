¡Para todos los gustos! Grandes goleadas en una nueva jornada de Champions League

Dónde y cómo ver la Champions League.

Por: Gonzalo Zamora

Este martes se dió comienzo a la fecha 3 de la UEFA Champions League, donde se busca al nuevo monarca del fútbol europeo. El último campeón del certamen fue el Paris Saint-Germain, quien derrotó al Inter de Milán por un abultado 5-0 y ahora buscará volver a quedarse con el título esta nueva temporada de fútbol.

Al igual que la última edición, la competencia de clubes más importante del mundo sigue el nuevo formato, donde la recordada y querida fase de grupos quedó en el pasado y se disputa una liga donde se enfrentan los equipos entre ellos para clasificar a la siguiente fase del campeonato en modalidad todos contra todos.

Los primeros ocho lugares al finalizar la fase de liga pasan directamente a la siguiente fase de la UEFA Champions League, mientras que desde el 9° al lugar 24° clasificarán a la instancia de play-offs para ir en la búsqueda de un lugar en la fase eliminatoria del torneo de clubes europeos, donde siempre puede aparecer alguna sospresa.

Esta jornada arrancó una nueva fecha de la Champions League donde se vieron grandes goleadas como lo fue la victoria del Barcelona 6-1 sobre Olympiacos, el empate sin goles del Kairat ante Pafos, la victoria del Newcastle 3-0 ante el Benfica, la goleada del PSV 6-2 al Napoli, la derrota del Bayer Leverkusen 2-7 ante el PSG, la derrota del Unión Saint-Gilloise 0-4 ante el Inter de Milán, la derrota del Copenhagen 2-4 ante el Borrusia Dortmund, la derrota del Villarreal 0-2 ante el Manchestear City y la victoria del Arsenal 4-0 sobre Atlético de Madrid.

La fecha finaliza mañana

La acción continúa el día de mañana con los duelos del Athletic de Bilbao ante el Qarabag, Galatasaray ante Bodo/Glimt, Chelsea ante Ajax, Real Madrid ante Juventus, Sporting de Lisboa ante Olympique de Marseille, Mónaco ante el Tottenham, Atalanta ante el Slavia Praha, Einstacht Frankfurt ante el Liverpool y Bayern Munich ante Club Brujas.

