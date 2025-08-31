DT de Independiente confiesa su solución para la llave ante la U: "El deseo de uno..."

Vaccari quiere seguir jugando ante la U

Por: Kevin Vejar

Tras igualar sin goles en su visita a Instituto por la liga argentina, Julio Vaccari, entrenador de Independiente, habló por primera vez de la barbarie que obligó a cancelar el encuentro ante la U por Copa Sudamericana, e incluso, mientras Conmebol continúa estudiando lo ocurrido, reveló la que para él sería la solución más justa.

A la espera de que el organismo rector del fútbol sudamericano haga oficial su resolución sobre qué pasará con ambos clubes en el certamen, el técnico aprovechó la conferencia de prensa para exponer su postura de que se resuelva en cancha: "El deseo de uno es que las cuestiones futbolísticas se diriman dentro del campo".

Además, se alineó con la dirigencia del 'Rojo', que sigue presionando para no recibir mayores sanciones: "Sé que la gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros estamos encolumnados detrás de eso, sabiendo que representamos un escudo muy grande y hacernos cargo de la parte futbolística".

"Como hincha del fútbol tengo una tristeza muy grande. Es algo para lo que uno no se prepara cuando quiere hacer esta carrera", profundizó sobre lo ocurrido en Avellaneda, para luego dejar una tajante reflexión: "Esto no es solo un problema deportivo, sino cultural y social, ligado a una falta de educación grave".

Y para finalizar, Julio Vaccari empatizó con quienes tuvieron que vivir aquella negra jornada en el Libertadores de América: "Fueron días complicados". "No solo porque tenemos futbolistas chilenos, sino porque, en mayor o menor medida, todos teníamos familiares en el estadio", cerró ante los medios.

