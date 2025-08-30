El feroz zamarreo a Gustavo Álvarez por el renacer de Lucas Assadi en la U: "Lo tenía congelado"

Este domingo, Universidad de Chile visita a Colo Colo en un duelo que podría cambiar radicalmente la temporada de ambos elencos, y mientras Lucas Assadi llega en su mejor momento al mano a mano contra el Cacique, hay quienes acusan que la joya azul no pudo brillar antes por culpa de su técnico, Gustavo Álvarez.

Es el caso de José 'Pepe' Ormazábal, histórico relator azul que, en diálogo con Bolavip, destacó la campaña del atacante de 21 años, acusando que no había tenido los minutos necesarios para demostrar su potencial: "Súper bien, lo único que uno lamenta es que Álvarez lo haya tenido tanto tiempo en el congelador".

En esa línea, aseguró que si el '10' del Romántico Viajero logró revertir la situación, pasando de ser de los más criticados a uno de los nombres más queridos por la hinchada, fue solo por mérito de él mismo: "Es un gran logro de él, de imponerse, porque no olvidemos que el DT no lo citaba ni a la banca en su momento".

"Es perfecto que se sienta ídolo, figura e importante dentro del equipo. Es mérito de él", insistió el narrador fanático de la U, para luego repasar nuevamente al estratega del cuadro 'laico' por su trato hacia el joven futbolista: "Yo no le tiro muchas flores a Álvarez porque él fue quien tenía congelado a Lucas".

Y para finalizar, ya palpitando el esperado Superclásico 198, Ormazábal le dejó un recado a Lucas Assadi, y es que debe romperla toda en el Estadio Monumental: "Es una gran oportunidad para darle el mazazo final a Colo Colo. ¿Cuándo va a tener otra oportunidad de arrasar con el rival? Es ahora en este partido".

