Tragedia mundial: entrenador de equipo europeo sufre infarto y muere en pleno partido

Las tragedias en el mundo del fútbol se están convirtiendo cada vez en algo más frecuente y ahora el luto se apoderó del balón. Todo esto debido a que el entrenador de un equipo europeo sufriera un infarto y falleciera en pleno partido de su equipo.

El lamentable hecho ocurrió en el fútbol de la Primera División de Serbia, cuando Mladen Zizovic, DT del Radnicki 1923, se desplomó al borde del terreno de juego producto de un infarto. Fue ahí, en plena cancha, donde el entrenador intentó ser reanimado, aunque sin mayores éxitos.

Ante lo compleja la situación, el estratega tuvo que ser trasladado de urgencia al recinto de salud más cercano, donde minutos más tarde se confirmó la peor noticia de todas; su fallecimiento con solo 44 años de edad, marcando la tristeza de todos en Serbia.

Quizás te pueda interesar: ¿Mantiene el invicto? Alejandro Tabilo revela su secreto para ser el "padre" de Novak Djokovic

🇧🇦🇷🇸 | Sırbistan Süper Ligi ekibi Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic, deplasmanda oynanan Mladost Lucani maçı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.



44 yaşındaki teknik adam, maçın 22. dakikasında aniden yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan… pic.twitter.com/slGoGJj1aw November 4, 2025

Equipo europeo protagoniza luto mundial

Lo más insólito de todo es que, después de que el DT se desplomara y fuera trasladado al hospital, el partido se siguió jugando durante 30 minutos más. Sin embargo, al recibir la triste noticia del deceso, el encuentro se suspendió de manera definitiva ante el impacto de todos los presentes.

Al enterarse de la noticia el silencio se apoderó del estadio y de los hinchas, quienes vieron cómo los jugadores caían atónitos en el campo de juego sin poder creer el lamentable hecho que estaban presenciando.

El mensaje del Radnicki 1923

En sus redes sociales, el equipo que era dirigido por Miladen Zizovic se despidió con sentidas palabras hacia el DT. “Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y trabajador deportivo que, con sus conocimientos, energía y generosidad, dejó una huella profunda en el corazón de todos los que lo conocieron", mecionaron.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.