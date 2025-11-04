¿Mantiene el invicto? Alejandro Tabilo revela su secreto para ser el "padre" de Novak Djokovic

Alejandro Tabilo es uno de los tres jugadores que han enfrentado en más de una ocasión a Novak Djokovic y no han perdido. El chileno ha celebrado las dos veces que se han visto las caras y ahora, ad portas de jugar nuevamente, reveló su secreto mejor guardado.

En diálogo con EnCancha, el canadiense nacionalizado chileno entregó la clave para incluso no ceder ningún set en sus duelos contra el considerado por muchos como mejor tenista de la historia.

El secreto de Alejandro Tabilo para vencer a Novak Djokovic

"Cuando entré a la cancha contra Djokovic fue como disfrutar un poquito el momento, el estadio, toda la gente. De jugar contra uno de los mejores de la historia, pero más como un desafío, como que puedo hacerlo y quiero hacerlo. No tanto el enfrentar al ídolo que siempre quise ser como habría sido contra Nadal", señaló Tabilo.

Tabilo ha vencido a Djokovic en los Masters 1000 de Montecarlo y Roma.

Además, la mejor raqueta chilena del momento también agregó que "obviamente siempre lo he visto como uno de los más grandes, pero sí, crecí con Nadal y Federer y entonces entrar a la cancha con Djokovic, obviamente es impresionante, uno al que siempre quería ganarle".

¿Cuándo juegan Tabilo vs Djokovic?

Con este escenario, ambos tenistas nuevamente se verán las caras en el ATP 250 de Atenas, cuando se midan en la ronda de los 16 mejores. Este enfrentamiento está pactado para hoy martes 4 de noviembre a eso de las 13:00 horas, aunque el horario podría variar si se extienden los partidos previos.

