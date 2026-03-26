¡Sigue imparable! Tomás Barrios avanza y va por las semifinales del Challenger 100 de Sao Paulo

Tomás Barrios campeón del Challenger de Cali

Por: Gonzalo Zamora

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Luego de su participación en el Master 1000 de Miami, nuestros tenistas nacionales ya están viendo sus próximos desafíos en el circuito, donde Tomás Barrios ya está participando de un nuevo torneo, específicamente el Challenger 100 de Sao Paulo en Brasil.

En la primera ronda, nuestra raqueta nacional se midió ante el tenista brasileño Joao Pereira (736), a quien pudo superar sin ceder ningún set por parciales de 6-3/6-3, clasificando así a los octavos de final del torneo.

Pero su segundo desafío sería mucho mayor en el Challenger 100 de Sao Paulo, ya que Tomás Barrios nuevamente se cruzaria con un jugador de casa, esta vez ante el siempre difícil Thiago Monteiro (242), quien además contaría con el apoyo de todo el público presente.

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El día de ayer, Tomás Barrios (119) continuó con su participación en el Challenger 100 de Sao Paulo, donde en los octavos de final debió enfrentar al brasileño Thiago Monteiro (242). Pero en un primer set bastante disputado, el cuál se extendió hasta el tie-break, el tenista local debió retirarse debido a molestias físicas que le impedían continuar.

¿Será la suerte del campeón?

Con este orden en los sucesos, el chillanejo avanzó hasta los cuartos de final del torneo, donde gracias a lo hecho hasta el monento, más lo realizado en el Master 1000 de Miami, suma 20 puntos ATP que le permiten avanzar hasta el puesto 114 aproximadamente. Ahora su próximo rival será el boliviano Hugo Dellien (159) el día de mañana en horario por confirmar.

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