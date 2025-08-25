¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo

El próximo domingo, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en la edición 198 del Superclásico, y en la antesala de este encuentro que será fundamental para que los azules continúen en la lucha por el título, se conoció que dos de las principales figuras de la U se perderían el partido en el Estadio Monumental.

Así es, con el agónico triunfo de Coquimbo Unido frente a Audax Italiano, la visita del Romántico Viajero al Cacique podría marcar un antes y un después en la recta final del Campeonato Nacional, y es que de caer en Macul, los dirigidos de Gustavo Álvarez quedarán, al menos, a 12 unidades de los 'piratas', líderes absolutos.

En esa línea, la noticia que llega desde el Centro Deportivo Azul es un verdadero baldazo de agua fría, pues además de las graves consecuencias fuera de la cancha, el partido ante Independiente de Avellaneda también afectó directamente el esquema de los laicos para el mano a mano con el 'popular'.

Como bien es sabido, Gabriel Castellón no alcanzó a disputar ni un solo minuto del segundo tiempo contra los argentinos y fue reemplazado por Christopher Toselli, y ahora se conoció su situación en detalle: el guardameta sufre de un desgarro en el isquiotibial y es muy probable que no llegue al Superclásico.

El otro nombre que mantiene las alarmas encendidas en Universidad de Chile es Israel Poblete, que sufre de un desgarro que, así como lo dejó al margen del equipo en el compromiso contra Independiente, lo obligaría a ver desde afuera la visita a Colo Colo. Sin duda alguna, panorama complejo para la U.

