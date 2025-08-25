¡A mover la pizarra!: Dos piezas fundamentales de la U se perderían el Superclásico ante Colo Colo

Jugadores U de Chile

Por: Kevin Vejar

NOTAS DESTACADAS

Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Carabineros

¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
U de Chile vs Independiente

¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina
presidente Gabriel Boric

“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"

El próximo domingo, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en la edición 198 del Superclásico, y en la antesala de este encuentro que será fundamental para que los azules continúen en la lucha por el título, se conoció que dos de las principales figuras de la U se perderían el partido en el Estadio Monumental.

Así es, con el agónico triunfo de Coquimbo Unido frente a Audax Italiano, la visita del Romántico Viajero al Cacique podría marcar un antes y un después en la recta final del Campeonato Nacional, y es que de caer en Macul, los dirigidos de Gustavo Álvarez quedarán, al menos, a 12 unidades de los 'piratas', líderes absolutos.

En esa línea, la noticia que llega desde el Centro Deportivo Azul es un verdadero baldazo de agua fría, pues además de las graves consecuencias fuera de la cancha, el partido ante Independiente de Avellaneda también afectó directamente el esquema de los laicos para el mano a mano con el 'popular'.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

Como bien es sabido, Gabriel Castellón no alcanzó a disputar ni un solo minuto del segundo tiempo contra los argentinos y fue reemplazado por Christopher Toselli, y ahora se conoció su situación en detalle: el guardameta sufre de un desgarro en el isquiotibial y es muy probable que no llegue al Superclásico.

El otro nombre que mantiene las alarmas encendidas en Universidad de Chile es Israel Poblete, que sufre de un desgarro que, así como lo dejó al margen del equipo en el compromiso contra Independiente, lo obligaría a ver desde afuera la visita a Colo Colo. Sin duda alguna, panorama complejo para la U.

Te puede interesar: ¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U

NOTAS DESTACADAS

Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U
influencer

"Tomen sus huevadas y se van": Influencer venezolana lanzó dura crítica tras polémica fiesta en embalse El Yeso
Barras U de Chile e Independiente

Dirigente de Independiente deja inaudita acusación contra la U y Azul Azul: "Ellos sabían"
Jugadores Colo Colo 2025

¡Además de Martino!: El importante técnico que se suma a la carrera para dirigir Colo Colo
Carabineros

¡Quiso atropellar a carabineros! El trágico final de hombre que intentó evadir una fiscalización
Cathy Barriga

¡En medio de investigación! Así fue la reaparición de Cathy Barriga en redes sociales tras meses de bajo perfil
U de Chile vs Independiente

¡Sacó aplausos!: La categórica respuesta de la U al polémico video de Independiente
Argentina

“La policía terminó golpeándonos a nosotros”: El desgarrador relato de joven hincha de la U tras masacre en Argentina
presidente Gabriel Boric

“No estoy para dejar contenta a la derecha”: Boric lanzó irónico descargo tras críticas de la oposición por ministro Grau

Renuncia a Independiente y decide volver a Chile por la barbarie ante la U: "Quedé con tragedia"
Claudio Borghi Colo Colo

La impensada confesión de Claudio Borghi mientras Colo Colo busca DT: "Yo tenía la posibilidad…"
cabo Florido

“Poco le duró la libertad a ese zángano”: Así reaccionó madre de cabo Florido a recaptura del asesino de su hijo
avalancha

“Es sumamente peligroso”: Autoridades apuntan contra irresponsabilidad de esquiadores tras avalancha
Masacre Independiente vs U de Chile

¡Cero autocrítica!: Cuenta oficial de Independiente arremete contra la U con insólito cortometraje
Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"
Lionel Messi y Colo Colo

"Está en la carpeta": El extécnico de Lionel Messi que asoma como candidato en Colo Colo
Reos prófugos

¿En dónde estaban? Reos prófugos de la cárcel de Valparaíso habrían sido capturados
hincha chileno en Argentina

“Me puede explotar el ojo”: El crudo relato de hincha de la “U” tras violento episodio en Argentina
perrito

Se acercó a pedir ayuda: Perrito sufrió brutal amputación en plena calle en Coronel
Jeannette Jara

“Ahora quiere castigar a los adultos mayores”: La dura crítica de Jeannette Jara a propuestas económicas de Kast