¡Siempre pasa algo!: El jugador clave que Colo Colo pierde para el Superclásico ante la U

Lucas Cepeda y Charles Aránguiz

Por: Kevin Vejar

Tras un empate sin goles ante Palestino, que no le sirve absolutamente para nada, en Colo Colo no hay tiempo para lamentos y ya piensan en el Superclásico ante Universidad de Chile, partido al que si bien ya llegaban con algunas bajas, resulta que el Cacique ahora perderá a uno de sus jugadores más importantes.

Así es, tras una campaña para el olvido, donde ahora solo queda pelear la clasificación a un torneo internacional, el compromiso contra el archirrival histórico podría ser un punto de inflexión, y si el panorama ya era complejo, la misión ahora se vuelve aún más desafiante para el equipo que hoy dirige Hugo González como interino.

Como bien es sabido, Alexander Oroz y Alan Saldivia serán bajas obligadas contra la U por sus lesiones, a los que se suma Emiliano Amor por acumular cinco tarjeta amarillas. Sin embargo, no solo el defensor se sumó sobre la hora, pues se confirmó que otra pieza importante de la plantilla podría no estar presente ante los azules.

Hablamos de Francisco Marchant, joven atacante que el entrenador Nicolás Córdova nominó en la Selección Chilena Sub 20 para un microciclo que se llevará a cabo entre el 25 y el 31 de agosto en Juan Pinto Durán, es decir, hasta el domingo en que los albos se verán las caras con el Romántico Viajero.

Igualmente, Blanco y Negro tiene la posibilidad de negociar con el adiestrador de La Rojita para que el juvenil de Colo Colo sea liberado antes de la fecha, solicitud a la que Córdova ya ha accedido anteriormente, cuando el 'popular' pidió que el mismo Marchant no se perdiera el partido ante Universidad Católica.

