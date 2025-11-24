¡Los siguen de cerca! Dos figuras de Colo Colo son tentados desde Brasil

Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi
U de Chile deberá buscar estadio.

¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final

¿Concuerdas con él? El fuerte análisis de Lucas Cepeda sobre el presente de La Roja
Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años

¡BUENAS NOTICIAS! Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años
Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

“Les avisé con tiempo”: Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

¡Una enorme duda! Aún no se sabe el futuro de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile
Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

“Lo encontré poco empático”: Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

¡Respuesta ante la Polémica! El pasillo de Estudiantes a Rosario Central que dio la vuelta al mundo
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Vendrá el GOAT? Chile ya tiene rival para los Qualifiers de la Copa Davis
Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años

¡Sujeto quedó en libertad! Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Colo Colo recibía en condición de local a Unión La Calera con el objetivo de meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de la quinta región interior quería despegarse de los puestos de la parte baja de la tabla.

El partido fue controlado casi en su totalidad por los albos, quienes salieron con todo, ya que en el minuto 8', Lucas Cepeda abrió el marcador para el local, luego en el minuto 16', Javier Correa aumentó el marcador y al minuto 25', Víctor Felipe Méndez decretaba la goleada. La Calera descontó al minuto 55', gracias a Ignacio Mesias, pero Salomón Rodríguez cerró el partido con su anotación al minuto 85'.

Con esta importante victoria, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar de la tabla de posiciones por diferencia de goles y de este modo clasificar hasta el momento a copas internacionales. Ahora deberá cerrar de buena manera los dos partidos que le quedan para mantenerse en esta zona.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Gracias a la buena victoria ante Unión La Calera, sumado a la caída de Cobresal, Colo Colo consiguió meterse en el séptimo lugar del Campeonato Nacional, en zona de copas internacionales. Ahora el próximo rival de los albos será una verdadera final ante Cobresal en condición de visitante, para pelearse ese boleto.

Figuras albas son seguidas desde Brasil

La próxima temporada, los albos tendrán unos fuertes problemas financieros, por lo que esperan en el próximo mercado de fichajes vender una buena cantidad de jugadores. Es aquí donde ahora tanto Alan Saldivia como Vicente Pizarro son tentados desde Brasil, el primero con una cláusula de 4.4 millones de dólares es seguido por el Vasco da Gama y el segundo es visto por varios equipos, con un valor de 3 millones de dólares.

También te puede interesar: ¡Respuesta ante la Polémica! El pasillo de Estudiantes a Rosario Central que dio la vuelta al mundo

NOTAS DESTACADAS

La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi
U de Chile deberá buscar estadio.

¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final

¿Concuerdas con él? El fuerte análisis de Lucas Cepeda sobre el presente de La Roja
Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años

¡BUENAS NOTICIAS! Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años
Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

“Les avisé con tiempo”: Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

¡Una enorme duda! Aún no se sabe el futuro de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile
Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

“Lo encontré poco empático”: Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

¡Respuesta ante la Polémica! El pasillo de Estudiantes a Rosario Central que dio la vuelta al mundo
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Vendrá el GOAT? Chile ya tiene rival para los Qualifiers de la Copa Davis
Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años

¡Sujeto quedó en libertad! Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años
Jeannette Jara dejó potente crítica contra Kast tras fallido debate en Mega

“Chile merece certezas, no evasivas”: Jeannette Jara dejó potente crítica contra Kast tras fallido debate en Mega
Liguilla Ascenso Primera B todo definido.

ANFP define la programación de las semifinales de la Liguilla de Ascenso: cuándo y dónde ver
equipo del futbol chileno está en venta.

Fin de una era: el histórico club del fútbol chileno que está en venta ante su inminente descenso
Brayan Cortés y su blooper.

Lo salvó el palo: Brayan Cortés protagoniza feo blooper en la final del fútbol uruguayo
En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato