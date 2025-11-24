¡Respuesta ante la Polémica! El pasillo de Estudiantes a Rosario Central que dio la vuelta al mundo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana se comenzaron a jugar los octavos de final del Torneo de Clausura en la Liga Argentina, pero durante la semana se dio una enorme polémica que puso de cabeza al fútbol trasandino, ya que de manera sorpresiva, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), decidió otorgarle el título de campeón de la Liga Profesional a Rosario Central por finalizar primero en la tabla anual.

Si bien esto puede ser viable, ya que en muchos torneos se premia al primer lugar de la tabla, en Argentina fue una enorme polémica ya que este título no estaba contemplado en el reglamento de los torneos del país y fue creado según muchos de manera antojadiza por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Es más, el trofeo fue entregado en las oficinas de la AFA y la gran mayoría del público argentino se enteró de esto a través de los medios de comunicación, ya que este trofeo no estaba previsto y mucho menos fue entregado en cancha como se hacen con todas las copas, encendiendo así una enorme polémica que tiene para rato al otro lado de la cordillera.

Luego de la enorme polémica del título a Rosario Central de la Liga Profesional, el cuál no estaba contemplado dentro de los torneos de la Liga Argentina y la gran mayoría del país asegura fue un invento del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el día de ayer se dio una nueva polémica en el fútbol argentino que ya dio la vuelta al mundo.

Un pasillo que demuestra el descontento

En la previa del duelo de Estudiantes ante Rosario Central por los octavos de final del Torneo de Clausura, la AFA entregó un comunicado señalando que se le debía hacer un pasillo de reconocimiento al nuevo "campeón" en la salida de los vestuarios. Pero para demostrar su descontento con toda esta situación, si bien los jugadores de Estudiantes hicieron el pasillo, al momento de pasar los rivales les dieron la espalda, a modo de protesta por todo lo que está generando toda esta enorme polémica.

