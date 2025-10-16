¡Fiscal nacional respondió! El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas

Al hablar de discrepancias entre el peso de drogas incautadas y lo que había recibido un Servicio de Salud, la contralora Dorothy Pérez provocó risas de sorpresa en el público del Enade 2025. Sin embargo, también llamó la atención sobre situaciones que podrían constituir delitos.

Mención a Bombo Fica

Posiblemente, uno de los chistes más célebres del reconocido humorista nacional, Bombo Fica, sea aquel que relataba cómo un paquete de drogas iba desapareciendo de a poco conforme pasaba de mano en mano entre las autoridades.

Tan icónico fue, que quedó en el inconsciente colectivo. Ahora, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) confirmó que detectó una serie de irregularidades en el procedimiento de recepción, custodia y destrucción de droga incautada, muchos se acordaron de él.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Imagino que se ríen porque se estarán acordando del chiste de Bombo Fica”, dijo entre risas la contralora. Esto tras revelar que se detectaron “diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud“.

Según 17 informes reservados de la CGR, entre las principales irregularidades se encuentran diferencias en los registros y en el proceso de envío de drogas incautadas por PDI, Carabineros y Gendarmería a los servicios de salud para su posterior destrucción.

Las fallas

Según los documentos de la Contraloría, los procedimientos de pesaje y destrucción de drogas presentan desórdenes graves, que se describen a continuación.

Diferencias de Pesaje

Se advirtieron inconsistencias en el pesaje de los decomisos entre el servicio de salud y las instituciones policiales. Esto implica una pérdida de trazabilidad del peso, especialmente en aquellos decomisos que incluyen planta de cannabis.

Seguridad Informática Crítica

Los registros de decomisos se gestionan con herramientas deficientes. Por ejemplo, una “planilla Excel sin mecanismos de mínimos de seguridad”, donde se comprobó la existencia de al menos siete casos con errores de transcripción.

Retrasos Legales

La Ley N° 20.000 establece que la droga incautada debe ser entregada al Servicio de Salud dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, los informes detectaron que tanto la PDI como Carabineros incumplieron sistemáticamente este plazo.

Demoras en el Ministerio Público

También se observaron incumplimientos en el plazo para informar al Ministerio Público los resultados de los análisis de laboratorio, sumando en algunos casos más de 350 días de retraso.

Además, los informes evidenciaron otras deficiencias significativas, entre las cuales destacan:

Bodegas en Mal Estado

Se detectaron deficiencias en la infraestructura y seguridad de oficinas y bodegas de decomisos, con bolsas y cajas con drogas en el suelo y falta de elementos de protección personal. En algunos casos, las bolsas de almacenamiento y transporte estaban rotas, sin constar que su contenido fuera el recepcionado.

Unidades de Quema Inadecuadas: Las unidades de quema carecen de elementos esenciales como ventilación, sistemas de extracción de aire, cámaras de seguridad y control de temperatura y humedad.

Riesgo de Combustión

Se observó la falta de un lugar exclusivo para el almacenamiento de sustancias líquidas y residuos tóxicos, lo que aumenta el riesgo de derrames que pueden provocar “combustión y explosiones dentro de la bodega”.

Seguridad de Acceso

Se detectó la falta de controles de acceso, tarjetas sin nominar e inexistencia de registros de ingreso a las dependencias.

De igual manera, la Contraloría señaló la ausencia de un sistema informático integrado para supervisar la recepción y destrucción de drogas. Advirtieron que esto complica la trazabilidad y la vinculación entre los decomisos y sus correspondientes actas de destrucción.

Fiscal Nacional respondió

Tras las declaraciones de la contralora, Dorothy Pérez, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se pronunció al respecto. “Esos hallazgos de la Contraloría General de la República derivan en oficios que luego son remitidos al Ministerio Público para que realice investigaciones para el efecto de esclarecer los hechos”, señaló Valencia.

Sumado a eso, la máxima autoridad del Ministerio Público explicó que: “Es posible que una investigación administrativa determine que hay diferencias en el pesaje entre lo que se pesó en un inicio y lo que se pesó después, pero lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio Público es establecer las causas de aquello”.

“Ello puede ser un delito, ello puede ser una pérdida de humedad de las plantas que fueron incautadas, puede ser extravío también o sustitución de droga”, agregó. También resaltó que “la explicación de aquellas diferencias de pesaje al Ministerio Público corresponde aclararla. De todos modos, es un aporte importante, un aporte relevante”.

“Hay un aporte relevante para que haya una persecución más eficaz de los delitos de droga. Nadie quiere que la droga sea incautada y después luego vuelva al mercado ilícito por la vía que esta fue robada”, sentenció Valencia.