Primer chileno a la cancha: ¿Dónde y cuándo ver el estreno de Nicolás Jarry en el Chile Open 2026?

Por: Kevin Vejar

VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo en Rancagua
Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."
¿La solución a todo?: La gran sorpresa que prepara la U para enfrentar a Deportes Limache
"Bienvenido al Rey de Copas": Estrella del fútbol chileno es nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda
Terrible panorama: El largo tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación
¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026
¡Terremoto dirigencial!: Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026
¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego
"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres
¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos

La espera por fin llegó a su fin, y es que este lunes 23 de febrero arranca el cuadro principal del Chile Open 2026, certamen donde Nicolás Jarry (143°) será el primer representante de nuestro país en saltar a la cancha, y tras confirmarse hoy su rival, también se conoció dónde podrás seguir la transmisión de su debut.

Así es, el Nico dará el puntapié inicial a la participación de los cinco tenistas locales jugando en el último turno del Court Central, donde deberá medirse ante el croata Dino Prižmić (122°), quien consiguió instalarse en el cuadro principal luego de superar la qualy, donde derrotó a Gustavo Heide y al boliviano Hugo Dellien.

En dicho contexto, hay que tener presente que su partido ante el joven europeo de 20 años, el cual no tiene precedentes, no arrancará antes de las 20:00 horas (23:00 GMT), ya que, como se mencionó anteriormente, será el cierre de la jornada en la cancha principal "Jaime Fillol" de San Carlos de Apoquindo.

Por su parte, los otros cuatro chilenos que serán partícipes de esta competencia (Alejandro Tabilo, Cristian Garín, Tomás Barrios Vera y Matías Soto), no verán acción hasta el martes y el miércoles, por lo que mañana todas las energías estarán puestas en que su compatriota arranque con un triunfo el ATP 250 de Santiago.

¿Dónde ver el debut de Nicolás Jarry ante Prižmić?

Cabe mencionar que el estreno vespertino de Nicolás Jarry frente al croata Dino Prižmić podrás verlo a través de TNT Sports, canal que contará con la transmisión completa del Chile Open 2026, e igualmente el atractivo partido del deportista criollo será emitido por la plataforma de streaming Tennis TV.

VIDEO: Momento exacto en que hinchas de O'Higgins sacaron a golpes a infiltrados de Colo Colo en Rancagua
Arturo Vidal calienta el Superclásico ante la U con feroz ninguneo: "Colo Colo siempre..."
¿La solución a todo?: La gran sorpresa que prepara la U para enfrentar a Deportes Limache
"Bienvenido al Rey de Copas": Estrella del fútbol chileno es nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda
Terrible panorama: El largo tiempo que Carlos Palacios será baja en Boca Juniors tras su operación
¡Main Draw listo!: Duelo de chilenos marca sorteo de la primera ronda del Chile Open 2026
¡Terremoto dirigencial!: Club del fútbol chileno se queda sin presidente para esta temporada 2026
¡Torres del Paine no perdona! Turista de EE.UU. recibe millonaria sanción y larga prohibición tras uso de fuego
"Me estoy comiendo la misma mier…”: Helhue Sukni reflexiona sobre su rol como abogada tras robo a sus padres
¡Reveló motivo que habría gatillado la decisión! Ministro de Boric fue objetivo de la polémica sanción de Estados Unidos
