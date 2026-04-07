¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver los duelos de los chilenos hoy

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción
Árbitro UC vs Boca Juniors y preocupante coincidencia.

No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile
Martin Liberman ningunea a U Católica.

¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors
Claudio Borghi y su tenso cruce con influencer de Boca Juniors.

"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors
Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U
Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español.

¿Ni Barcelona ni Real Madrid? Claudio Bravo sorprende comparando a Colo Colo con este equipo español

El día de hoy vuelven los torneos internacionales a nuestro lado del continente, donde tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana comienzan con sus respectivas fases de grupos, las cuáles siempre son bastante apasionadas y entregan más de alguna sorpresa.

Por el lado de la Copa Sudamericana, para esta temporada tenemos tres equipos chilenos que nos representarán en la competición, estos son los casos de O'Higgins, Palestino y Audax Italiano, quienes ya están listos para saltar a la acción.

Ahora bien, en la Copa Libertadores, contamos con dos representantes nacionales, estos son los casos del actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido y el equipo que quedó en el segundo lugar del torneo la temporada pasada, Universidad Católica.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de hoy saltan a la cancha los primeros dos equipos chilenos en las copas internacionales de nuestro lado del continente, donde si contamos la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, tenemos un total de cinco representantes nacionales esta temporada.

Dónde y a qué hora ver los encuentros

El primero en saltar a la acción el día de hoy es el caso de O'Higgins, quien por la Copa Sudamericana se enfrentará a Millonarios desde las 20:00 horas, con transmisión de Disney plus y ESPN. Por su parte, Universidad Católica tendrá un fuerte desafío ante Boca Juniors por la Copa Libertadores desde las 20:30 horas, con transmisión por Disney Plus, ESPN y Chilevisión.

También te puede interesar: No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile

NOTAS DESTACADAS

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

“No intente trancar la pelota”: Diputada de oposición pide revertir freno a Ley de Adopción y acusa “sesgos ultraconservadores”

¡Recuperación Milagrosa! Juan Martín Lucero podría volver muy pronto con Universidad de Chile

¡Suma y sigue! Matías Soto continúa la buena racha en Challenger de Ciudad de México
¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile

¡A casi un siglo de los hechos! Exagente de la DINA acusada por desapariciones queda a un paso de ser extraditada a Chile
Colegio Madres Dominicanas de Concepción.

FOTOS | Amenazas de tiroteo encendió alarmas en colegio de Concepción
Árbitro UC vs Boca Juniors y preocupante coincidencia.

No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile
Martin Liberman ningunea a U Católica.

¿Será mufa? Polémico periodista argentino ningunea a U Católica antes de su partido ante Boca Juniors
Claudio Borghi y su tenso cruce con influencer de Boca Juniors.

"Yo te pagaba el sueldo": Claudio Borghi vive tenso momento con hincha de Boca Juniors
Fernando Gago eleva el nivel de la U.

Apuestas con jugadores, charlas y rotaciones: las claves de Fernando Gago para levantar el nivel de la U
Claudio Bravo compara a Colo Colo con equipo español.

¿Ni Barcelona ni Real Madrid? Claudio Bravo sorprende comparando a Colo Colo con este equipo español
Hinchas de Boca Juniors generan caos.

Con asaltos y mucho apoyo chileno: Boca Juniors desata la locura en su arribo a Chile para jugar con la UC
FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas

FOTOS | ¿Se escribió a sí mismo? Nuevo antecedente cambia el tono del caso Rojas Vade y deja más preguntas que respuestas
“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

“Un victimismo que repugna”: La polémica arremetida de Vanessa Kaiser en plena Comisión de la Mujer

VIDEO | ¡Imágenes que no queremos ver! Enorme batalla campal en fútbol amateur en el Maule
Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?

Chileno bajo la lupa de la Fiscalía: ¿De ser expulsado por el ICE a amenazar de muerte al alcalde de Peñalolén?
Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo

Acusan a Chile y Argentina: La jugada internacional de la defensa de Galvarino Apablaza en medio de intenso operativo

¡El plan de Ortiz! Colo Colo ya prepara actividades para su "receso" del torneo
Cristián Garín se mete a las semifinales del Challenger 75 de Antofagasta.

¡Una victoria épica! Cristián Garín siguen dando alegrías en Master 1000 de Montecarlo

¡No se guardó nada! Los fuertes elogios de Claudio Borgui a Eduardo Vargas
Hombre intentó evitar secuestro de su pequeño hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Ataque habría estado ligado al narcotráfico

Hombre intentó evitar secuestro de su hijo en Tomé y tuvo terrible destino: Banda ligada al narcotráfico entró a su casa