¡Habrá que tener doble pantalla! Dónde y a qué hora ver los duelos de los chilenos hoy

El día de hoy vuelven los torneos internacionales a nuestro lado del continente, donde tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana comienzan con sus respectivas fases de grupos, las cuáles siempre son bastante apasionadas y entregan más de alguna sorpresa.

Por el lado de la Copa Sudamericana, para esta temporada tenemos tres equipos chilenos que nos representarán en la competición, estos son los casos de O'Higgins, Palestino y Audax Italiano, quienes ya están listos para saltar a la acción.

Ahora bien, en la Copa Libertadores, contamos con dos representantes nacionales, estos son los casos del actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido y el equipo que quedó en el segundo lugar del torneo la temporada pasada, Universidad Católica.

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El día de hoy saltan a la cancha los primeros dos equipos chilenos en las copas internacionales de nuestro lado del continente, donde si contamos la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, tenemos un total de cinco representantes nacionales esta temporada.

Dónde y a qué hora ver los encuentros

El primero en saltar a la acción el día de hoy es el caso de O'Higgins, quien por la Copa Sudamericana se enfrentará a Millonarios desde las 20:00 horas, con transmisión de Disney plus y ESPN. Por su parte, Universidad Católica tendrá un fuerte desafío ante Boca Juniors por la Copa Libertadores desde las 20:30 horas, con transmisión por Disney Plus, ESPN y Chilevisión.

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