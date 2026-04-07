No se puede creer: árbitro del UC vs. Boca Juniors ha protagonizado dos trágicas coincidencias para Chile

El partido de la UC vs. Boca Juniors en Copa Libertadores promete ser uno de los más interesantes para los cruzados en esta edición del torneo. Ya está todo listo para la realización del compromiso, pero un hecho con el árbitro del encuentro no ha pasado desapercibido y llamó la atención de todos.

Y es que el encargado de impartir justicia será el uruguayo Gustavo Tejera, árbitro con amplia experiencia y que ha sido protagonista en dos situaciones recientes que marcaron al fútbol chileno. Primero, el juez estuvo en aquel trágico partido de Colo Colo vs Fortaleza, el que fue suspendido por el asesinato de dos hinchas albos afuera del Estadio Monumental a manos de Carabineros.

Un tiempo después, el mismo árbitro estuvo presente en el partido de Independiente vs U de Chile, recordado tristemente como la "Masacre de Avellaneda. En aquel duelo los hinchas de la U fueron masacrados por los de Independiente, quienes invadieron la galería visitante para protagonizar hechos de violencia sin precedentes.

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Árbitro uruguayo protagoniza dos preocupantes coincidencias.

Ahora, el mismo árbitro arbitrará otro partido de un equipo chileno en competencia internacional, aunque es de esperar que esta vez termine sin tragedias y el plano deportivo sea el que realmente se robe todas las portadas del día después.

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¿Cuándo es el UC vs. Boca Juniors?

Recordar que el partido de la UC vs. Boca Juniors está pactado para este martes 7 de abril a las 20:30 horas en un Estadio Claro Arena que recibirá a hinchas de ambos equipos. Es por eso que el operativo de seguridad será grande, todo con el objetivo de evitar tragedias como las que se vieron en los partidos mencionados.