¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo

Colo Colo continúa trabajando en el actual mercado de fichajes, donde tras la llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, Aníbal Mosa señaló que el equipo aún no cierra sus puertas a nuevos nombres y que tienen planificado sumar nuevos jugadores en la medida que las fechas del mercado se lo permitan, lo cuál sería hasta el final de la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Es debido a esto que la dirigencia de los albos se encuentra evaluando sus opciones, donde si bien hay algunos nombres sobre la mesa, esto se está revisando con sumo cuidado, debido a dos factores. El primero es que no quieren cometer errores en traer refuerzos que no rendirán en el equipo y el segundo es cuidar el poco presupuesto que se tiene para esto.

Con todo eso en mente, se espera que en los próximos días se tengan novedades sobre algún nuevo jugador que llegue a Colo Colo, sobre todo teniendo en cuenta que este viernes comienza la fecha tres del Campeonato Nacional y el cacique deberá enfrentarse en condición de local a Unión La Calera este domingo desde las 20:30 horas.

Una de las grandes teleseries en este inicio de temporada es la continuidad y el futuro de Cristián Zavala, esto luego que el jugador volviera a Colo Colo tras su préstamo en Coquimbo Unido. El delantero encontró su lugar en el cuadro pirata, donde no sólo se ganó la titularidad, sino que fue una pieza clave en la obtención del título.

Tnedrían todo acordado

Si bien hace algunas semanas la opción que Cristián Zavala volviera a la cuarta región del país estaba descartada y dejó en descontento a todos, ahora podría cambiar en los próximos días. Según la información de Radio ADN, finalmente tanto albos como piratas llegaron a un acuerdo de un préstamo por una temporada con opción de compra, el cuál se debería firmar esta semana.

