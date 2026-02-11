¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo

Cristián Zavala - Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Colo Colo continúa trabajando en el actual mercado de fichajes, donde tras la llegada de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, Aníbal Mosa señaló que el equipo aún no cierra sus puertas a nuevos nombres y que tienen planificado sumar nuevos jugadores en la medida que las fechas del mercado se lo permitan, lo cuál sería hasta el final de la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Es debido a esto que la dirigencia de los albos se encuentra evaluando sus opciones, donde si bien hay algunos nombres sobre la mesa, esto se está revisando con sumo cuidado, debido a dos factores. El primero es que no quieren cometer errores en traer refuerzos que no rendirán en el equipo y el segundo es cuidar el poco presupuesto que se tiene para esto.

Con todo eso en mente, se espera que en los próximos días se tengan novedades sobre algún nuevo jugador que llegue a Colo Colo, sobre todo teniendo en cuenta que este viernes comienza la fecha tres del Campeonato Nacional y el cacique deberá enfrentarse en condición de local a Unión La Calera este domingo desde las 20:30 horas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Una de las grandes teleseries en este inicio de temporada es la continuidad y el futuro de Cristián Zavala, esto luego que el jugador volviera a Colo Colo tras su préstamo en Coquimbo Unido. El delantero encontró su lugar en el cuadro pirata, donde no sólo se ganó la titularidad, sino que fue una pieza clave en la obtención del título.

Tnedrían todo acordado

Si bien hace algunas semanas la opción que Cristián Zavala volviera a la cuarta región del país estaba descartada y dejó en descontento a todos, ahora podría cambiar en los próximos días. Según la información de Radio ADN, finalmente tanto albos como piratas llegaron a un acuerdo de un préstamo por una temporada con opción de compra, el cuál se debería firmar esta semana.

También te puede interesar: ¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer

NOTAS DESTACADAS

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Una opción menos! Colo Colo pierde una de las cartas como posible refuerzo

¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido

¡La sacaron barata! Los castigos para Universidad de Chile tras los destrozos ante Audax Italiano
“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante

“Soy adoptada y no tengo derecho”: La dramática odisea de una joven con leucemia para acceder a un trasplante
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¡Rival de lujo! La Roja prepara un amistosos de alto impacto ante importante selección
Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

Futuro ministro Arrau vs Presidente Boric: El cruce por la “batalla cultural” que tensiona la transición de Gobierno

¡PAREN TODO! La Roja podría clasificar al Mundial 2030 sin jugar clasificatorias