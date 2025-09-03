¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja

La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de mañana, La Roja se enfrentará a la selección de Brasil en condición de visitante por la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este partido será a las 20:30 horas y si bien ya no tenemos opciones de ir a la cita mundialista, el plan es probar a los nuevos jugadores que lleva Nicolás Córdova y pavimentar el camino de lo que será el tan esperado recambio.

Pero para este duelo, el estratega nacional cuenta con dos grandes dudas, quienes actualmente trabajan de forma diferencial al resto de sus compañeros y se debe evaluar si podrán ser alternativas el día de mañana. Estos son los casos de Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto, quienes vienen recuperándose de algunas molestias físicas y aún no están al 100%.

NOTAS DESTACADAS

Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social