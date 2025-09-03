¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja

Actualmente la selección chilena se está preparando para lo que serán sus últimos dos partidos por las clasificatorias al próximo Mundial ante Brasil y Uruguay respectivamente. Cabe recordar que tras quedar sin chances de ir a la siguiente cita planetaria, Ricardo Gareca dejó de ser el entrenador de La Roja y ahora Nicolás Córdova tomó de forma interina al combinado nacional.

Para su primera citación al mando de la selección chilena, Córdoba dejó fuera a la generación dorada y preparó una nómina bastante interesante que combina la experiencia de aquellos jugadores que están brillando en el extranjero, junto a los promesas nacionales que se espera sean el tan ansiado recambio en nuestro fútbol.

Si bien no importa los resultados que obtenga La Roja en estos dos últimos encuentros por las clasificatorias, de igual forma ya estamos fuera del próximo Mundial, esta instancia se toma como la forma de probar a lo que se espera sea la nueva generación de la selección chilena y darle la oportunidad de mostarse a las estrellas nacionales del mañana.

El día de mañana, La Roja se enfrentará a la selección de Brasil en condición de visitante por la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este partido será a las 20:30 horas y si bien ya no tenemos opciones de ir a la cita mundialista, el plan es probar a los nuevos jugadores que lleva Nicolás Córdova y pavimentar el camino de lo que será el tan esperado recambio.

Pero para este duelo, el estratega nacional cuenta con dos grandes dudas, quienes actualmente trabajan de forma diferencial al resto de sus compañeros y se debe evaluar si podrán ser alternativas el día de mañana. Estos son los casos de Benjamín Kuscevic y Bruno Barticciotto, quienes vienen recuperándose de algunas molestias físicas y aún no están al 100%.