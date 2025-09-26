¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile

Universidad de Chile enfrentó este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos años para el club, ya que se jugaban los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. El encuentro se disputó en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde además el marcador de la ida fue un empate sin goles.

Para este partido, el romántico viajero golpeó primero de forma rápida, ya que al minuto 5', Lucas Assadi abrió el marcador para los azules, lo que los ponía en las semifinales del torneo. Ya en la segunda mitad, Javier Altamirano estiró las cifras al minuto 51', y si bien Erick Castillo descontó al minuto 64' para Alianza Lima, el cuadro universitario cerró el partido y se quedó con la victoria y la clasificación.

Ahora Universidad de Chile se enfrentará a Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde esperan poder seguir avanzando en el plano internacional y sumar así su segundo torneo internacional en su historia a su palmarés. Por ahora habrá que esperar para la confirmación de la fecha de esta llave ante el cuadro argentino.

El duelo ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana también estuvo rodeado de muchas polémicas, partiendo por el hecho que el cuadro peruano quería avanzar sin jugar tras lo sucedido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. Sumado a reclamos por acciones de los hinchas azules en la previa y algunos desórdenes en La Serena con el banderazo.

Pero es un hecho que el romántico viajero fue superior al cuadro peruano en la llave y clasificó de buena forma a las semifinales de la Copa Sudamericana. Pese a esto, en Perú no quedaron muy contentos con esto. Fue en el programa peruano ¡Mira lo que habla! donde tras una discusión por el partido, dos de sus penelistas se fueron a los golpes en vivo en un hecho que ya es viral en internet.